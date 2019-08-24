Антон Тицкий исключен из партийного списка «Единой России» в Заксобрание Севастополя

24 августа 2019     6
Антон Тицкий исключен из партийного списка «Единой России» в Заксобрание Севастополя

Как только что стало известно политотделу редакции “ИНФОРМЕРа”, на проходящем в Севастополе политсовете региональной организации партии “Единая Россия” был рассмотрен вопрос об исключении из списка председателя Ленинского муниципалитета Антона Тицкого.

Большинством голосов Антон Тицкий был исключен из партийного списка. Мы позвонили Тицкому, чтобы узнать подробности, но он не ответил на наш звонок.

Напомним, что по результатам партийной конференции “Единой России”, которая проходила 4 июля, Антон Тицкий получил 11 место в партийном списке на выборах в Законодательное собрание.


Суббота, 24 августа 2019 г. 1053

Источник: Портал Информер

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