Антон Тицкий исключён из избирательного списка единороссов, но готов детально разобрать после выборов «подковёрную грязную игру»

25 августа 2019     4
Антон Тицкий исключён из избирательного списка единороссов, но готов детально разобрать после выборов «подковёрную грязную игру»

24 августа стало известно о том, что на политсовете региональной организации партии “Единая Россия” был рассмотрен вопрос об исключении из списка председателя Ленинского муниципалитета Антона Тицкого. 

“Президиум регионального отделения партии “Единая Россия” принял решение исключить меня из избирательного списка партии на предстоящих 8-го сентября выборах. Данное решение не стало для меня неожиданным. Я знал, что иметь независимую позицию, не вступать в различные группы влияния, работать не на чьи-то бизнес-интересы, а на севастопольцев, в наше время очень непросто. Но по-другому я поступить не мог, исходя из своих принципов. И сегодня мне не стыдно смотреть в глаза жителям нашего города, так как именно они являются главными оценщиками нашей работы.

Подковерная грязная игра некоторых моих “товарищей” будет детально разобрана после выборов.

Как член партии “Единая Россия” я принял решение президиума регионального отделения партии и сделаю все, чтобы исключение меня из списка не отразилось негативно на общем результате голосования.

Я по-прежнему призываю всех своих сторонников 8 сентября прийти на избирательные участки и поддержать партию “Единая Россия”. Поскольку я убеждён, несмотря на решение президиума, которое затронуло меня, только победа “Единой России” на выборах позволит развиваться Севастополю”, – заявил Тицкий “ИНФОРМЕРу”. 


Воскресенье, 25 августа 2019 г. 98

Источник: Портал Информер

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