Аппарат Общественной палаты Севастополя обойдётся в 4 млн рублей

На сегодняшнем заседании правительство Севастополя утвердило изменения государственной программы по развитию гражданского общества в регионе. Предусмотрено 4 млн рублей на содержание аппарата Общественной палаты.

«Вносятся расходы на финансирование учреждения «Аппарат Общественной палаты Севастополя» – денежные средства в размере 4 млн рублей. Данные средства были перераспределены с бюджетных ассигнований на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма уменьшения составит 1,8 млн рублей», – сказал и.о. директора департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов, представляя проект на утверждение.