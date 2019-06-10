Аппарат Общественной палаты Севастополя обойдётся в 4 млн рублей

10 июня 2019     13
Аппарат Общественной палаты Севастополя обойдётся в 4 млн рублей

На сегодняшнем заседании правительство Севастополя утвердило изменения государственной программы по развитию гражданского общества в регионе. Предусмотрено 4 млн рублей на содержание аппарата Общественной палаты.

«Вносятся расходы на финансирование учреждения «Аппарат Общественной палаты Севастополя» – денежные средства в размере 4 млн рублей. Данные средства были перераспределены с бюджетных ассигнований на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма уменьшения составит 1,8 млн рублей», – сказал и.о. директора департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов, представляя проект на утверждение.

Источник: Портал Информер

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