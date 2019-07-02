Аптеки в Севастополе исчезают молча

Всё больше перемен происходит в жизни севастопольцев, но оценить качество этих изменений никого не приглашают.

Так, покричат, поорут, выпустят пар, сидя на диване и глядя в монитор компьютера, и не видят, что происходит у них под носом.

На улице Генерала Петрова, 17 ещё с советских времён существовала аптека, благополучно пережившая все ветры перемен. Несколько поколений пользовалось услугами этой аптеки, и вот её не стало.

Старожилы болезненно относятся к таким нововведениям, так как это даже не магазин, её наличие – важная социальная составляющая жизни человека.

Нашлись неравнодушные люди, которые прислали в редакцию «ИНФОРМЕРа» фото и поделились своими сомнениями относительно разумности принятия властями города такого решения.

Светлана, жительница ул. Генерала Петрова, пишет: «Вместо аптеки теперь у нас офис предприятия «Пансионаты Севастополя». Ничего в лучшую сторону конкретно на нашей улице не происходит. Фасад дома как был обшарпанный, так и стоит никому не нужный. А теперь ещё и аптеки лишились, такое впечатление, что на жителей города наплевать, думают только о себе».

На фотографии, сделанной Светланой, видно, что у входа валяется урна, а дом выглядит неухоженным, хотя это центральная улица города, и хотелось бы более пристального внимания со стороны служб ЖКХ.

Историческая часть города содержится в ненадлежащем состоянии, под воздействием каких-то спонтанных решений, обусловленных выгодой конкретного круга лиц, теряется идентичность Севастополя.

Это хорошо читается, когда идёшь по старинным улочкам города, хранящим тайны ушедших поколений.