Аренда комнаты в Севастополе значительно подорожала

26 июня 2019     23
Аренда комнаты в Севастополе значительно подорожала

Средняя стоимость комнаты в Севастополе по итогам первого полугодия составляет 11 тысяч рублей. С начала года цены на севастопольские комнаты выросли на 12,4%.

В Симферополе прибавка составила 14,3% – комнаты в среднем там стоят 12 тысяч рублей, а в Сочи комнаты подорожали на 13,4% – до 15 тысяч рублей.

Средняя комната в Московской области стоит 13 тысяч рублей в месяц. За те же деньги можно снять комнату в Петербурге (они там подорожали на 10%).

Самые дешевые комнаты в России – в Новокузнецке. Там они тоже подорожали – на 3,5%, однако средняя цена по городу составляет 3,7 тысячи рублей в месяц.

Сильнее всего комнаты подешевели в Саранске, Оренбурге и Саратове – там их арендовать можно за 4-5 тысяч рублей.

Источник: Портал Информер

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