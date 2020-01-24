Аренда на квартиры будет повышаться

24 января 2020     11
Аренда на квартиры будет повышаться

Стоимость аренды жилья в крупных городах России в текущем году может вырасти на 5-10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.

«В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%. Цены будут расти вслед за новостройками и вторичкой, также в числе причин подорожания – увеличение тарифов ЖКУ, переход на эскроу-счета и желание владельцев квартир оставаться в правовом поле», – пишет издание.

Сейчас средняя стоимость аренды «однушки» в России составляет 13 тыс рублей в месяц, двухкомнатную квартиру можно снять за 17 тыс рублей, а трехкомнатную – за 23 тыс.

В Москве аренда за однокомнатную квартиру составит 30 тыс рублей, а за «трешку» – 50 тыс.По словам гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, в первом полугодии рост цен будет незначительным. Всплеск подорожания на 5-7% ожидается в июле-августе и к концу года.

 



Пятница, 24 января 2020 г. 1856

Источник: Портал Информер

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