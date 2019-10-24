Армии и президенту — ДА, политическим партиям — НЕТ!

24 октября 2019     21
Армии и президенту — ДА, политическим партиям — НЕТ!

Россияне больше всего доверяют армии. Об этом заявили 63% опрошенных «Левада-центром» для замера институционального доверия в обществе. 20% ответили, что армия «не вполне заслуживает» доверия, 10% признались, что вовсе не доверяют военным.

На втором месте — президент РФ Владимир Путин. Ему доверяют 60% респондентов, 25% не вполне доверяют лидеру государства, 14% — не доверяют вовсе.

ФСБ и другие спецслужбы пользуются доверием 48% россиян (22% — не доверяют). Церковь — 40% (22% — не доверяют), благотворительные организации — 33% (20% — не доверяют), полиция — 32% (24% — не доверяют).

Уровень доверия полицейским с 17% в 2009 году возрос до 32% в настоящее время, работникам прокуратуры — с 21% до 30%, судьям — с 21% до 28%.

Уровень доверия россиян обеим палатам парламента составляет 24%. Примерно такое же количество сограждан (27%) заявляют о доверии СМИ.

Меньше всего россияне доверяют политическим партиям — всего 16% респондентов. 41% опрошенных сказали, что «не совсем доверяют» им. 30% признались, что не верят.

Опрос был проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ.



Четверг, 24 октября 2019 г. 1105

Источник: Портал Информер

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