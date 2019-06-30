«Армия-2019»: все самое лучшее в видео «ИНФОРМЕРа»

30 июня 2019     16
«Армия-2019»: все самое лучшее в видео «ИНФОРМЕРа»

Вчера в Севастополе, в рамках второго дня работы Международного военно-технического форума «Армия-2019», состоялся динамичный показ боевых возможностей и вооружения Черноморского флота.

В церемонии торжественного открытия приняли участие командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, вице-губернатор Илья Пономарев, глава Крыма Сергей Аксенов.

«Впервые за пять лет мы максимально расширили географию важнейшего военно-патриотического мероприятия. Выставочные мероприятия проходят в 14 территориальных гарнизонах Южного военного округа, на базе парка «Патриот», а также на территории российской базы в Армении. На юге нашей страны мероприятия проходят в трех городах-героях: Севастополе, Керчи и Новороссийске. В работе форума задействованы силы и средства 40 воинских частей округа», – рассказал Александр Дворников.

бернатор Илья Пономарев отметил, что динамичный показ возможностей флота впервые проходит на кластере «Центральный» создаваемого Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

«Форум «Армия-2019» в Севастополе проходит под эгидой Черноморского флота и командования Южного военного округа. Город со своей стороны оказывает все необходимое содействие. Сегодня очень знаковое событие – сегодня парк «Патриот» впервые принял на своей площадке такое мероприятие.

Проведенный динамический показ – это очень яркое, захватывающее действо для всех зрителей и наши военные продемонстрировали все возможности техники, находящейся на вооружении. Тысячи севастопольцев и гостей города сегодня имели возможность увидеть мощь Черноморского флота», – отметил Илья Пономарев.

В ходе динамического показа свое мастерство в преодолении различных препятствий и вождении по пересеченной местности продемонстрировали экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортёров БТР-82А. Одним из самых ярких эпизодов форума стал «танковый вальс».

Личный состав морской пехоты и подразделений разведки Черноморского флота разыграл эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника с демонстрацией приёмов рукопашного боя. Демонстрационные полеты исполнили вертолеты Ка-52, Ми-8н и самолёты Су-30см, Су-24.

Кроме того, в рамках форума непосредственно в акватории Севастопольской бухты экипажами кораблей флота будет представлено девять эпизодов динамического показа, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, демонстрация боевых возможностей и вооружения фрегата проекта 11356, фонтаны на воде в исполнении рейдовых буксиров и другие эпизоды.

Источник: Портал Информер

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