Артековцы прошли всю Большую Севастопольскую!

С 17 по 22 июня 2019 года дети, отдыхающие в Международном детском центре «Артек» впервые попробовали этот уникальный туристический проект — прошли по маршруту I категории сложности «Большая севастопольская тропа» протяженностью 117 км.

Большая Севастопольская тропа появилась относительно недавно, но еще мало известна и не очень посещаема. Артековцы для ее популяризации прошли ее не за 8 дней (как она расчитана), а за 5!

Правда дети перемещались по тропе не как заправские туристы, а по системе трекинга – когда им не пришлось тащить на себе от стоянки к стоянке многокилограмовые рюкзаки, а приходили на места ночевок, куда уже заранее были привезено оборудование для питания и ночлега.

Спешка в походе еще была вызвана тем, что артековцы вместе со своим директором Константином Федоренко хотели закончить маршрут к 4 часам утра 22 апреля, чтобы принять участие в реквиеме к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Переход состоял из 8 этапов и проходил от Балаклавы, через Ласпинский перевал и Байдарские ворота, через Байдарскую долину в Бельбекскую долину и затем закончился в районе с. Любимовка – то есть проходил по местам обороны Севастополя, напоминая этим еще советский туристический маршрут №27.

Пресс-конференция, посвященная этому событию, была не обычной – на ней вопросы своим сверстникам задавали юнкоры – юные корреспонденты, приехавшие со всей России. Их интересовало многое – и как переносились жара, трудности переходов, и как это сплачивало коллектив.

Дети рассказали, что особенно им запомнились места, где было много воды — горные речки и озера придавали силы юным артековцам, а также пещеры и монастыри.

Директор МДЦ «Артек» поделился своими впечатлениями от похода, по его словам длина перехода составила даже 119 км – на 2 км больше, чем они рассчитывали. Но его радует, отметил он, что по пути следования на тропе они встретили еще две детские группы – из Санкт-Петербурга и Пензы, и что дети не просто путешествовали, а делали анализы воды и воздуха и изучали экологическую обстановку по пути следования.

Еще при подготовке к покорению БСТ в начале «Артек» проводил III Большой слет туристов. В нем приняли участие 1500 старшеклассников почти из всех регионов России и 79 артековцев из 41 страны, в т.ч. из Австралии, Аргентины, Великобритании, Германии, Египта, Иордании, Мексики, Нидерландов, Италии, США, Франции, Хорватии, Чехии и Эстонии в природном парке «Торопова дача» возле Севастополя.

— Популяризацию здорового образа жизни надо начинать с себя, — отметил Константин Федоренко, — такие походы не просто отдых и новые впечатления для детей, но и одно из наших образовательных направлений — туристско-краеведческое. Его необходимо развивать не только в «Артеке», но в каждом субъекте России».

Подобные переходы в «Артеке» планируют проводить регулярно.

Олег ШИРОКОВ, фото автора и пресс-службы «Артека»





Источник: Крымские новости