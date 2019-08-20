Археология или кощунство?

15 августа кое-кем отмечался неофициальный праздник – «день археолога». Кое-кто его отмечавший считает сию профессию овеянной романтикой, ореолом тайн и увлекательных приключений…

Но всё на самом деле выглядит куда как прозаичнее и циничнее.

Так называемый профессиональный международный «научный», «культурный» и «просвещённый» междусобойчик «специалистов-археологов» агрессивно навязывает мировому сообществу мысль о том, что только этот междусобойчик является истинным представителем «прогрессивного белого» копания захоронений, а все остальные не из числа учёных, а из числа любителей, кто вгоняет штык лопаты в землю – это «копатели чёрные».

Которых государство должно преследовать, судить и карать за сбитые крышки гробов, саркофагов и вскрытые одиночные могилы, и общие могильники.

Однако, давайте абстрагируемся от юридической и преходящей «физики» государства и сосредоточимся на ограниченной во времени жизни каждого из нас здесь и сакральной метафизике жизни вечной после смерти уже души нашей.

И с каким багажом деяний в ту вечность будет входить каждый из нас.

В этой связи зададим археологам один простой и понятный вопрос, а именно: что они делают с останками и костяками разгромленных ими могил, после того, как… ммм… мягко говоря и культурно выражаясь «снимут» с останков и костяков все драгоценные, полудрагоценные и просто разнообразные бытовые или оружейный артефакты и прочие металлические или из иного материала сделанные погребальные к телу приложения?

Может быть, они ПЕРЕЗАХОРАНИВАЮТ эти костяки с надлежащим уважением к давно умершим или погибшим людям и с соответствующим научным тщанием оформляют эти новые захоронения, архивным образом их документируя?

Ничего подобного! Снятые – фактически с трупов! – артефакты тщательно изучаются, описываются и складируются в музейных запасниках или музейных витринах. Иногда на всеобщее обозрение выставляются сами мумифицированные трупы, дабы на них глазела праздношатающаяся по залам музеев публика.

На основе этих артефактов пишутся монографии и достигаются учёные степени и звания.

Со всех точек зрения – так или иначе воспринимающих человеческое существование единым и в жизни и после смерти – вскрытие, то есть ОСКВЕРНЕНИЕ могил, является величайшим грехом и КОЩУНСТВОМ.

И этот грех своего вмешательство в метафизическое археологи могли бы частично загладить фактом перезахоронения вырытых ими останков с ВОЗВРАЩЕНИЕМ этим останкам того, что было на них и рядом с ними…

Но археологи в массе своей в Бога не верят, ковыряние в могилах не своих родственников грехом не считают и убеждены в абсолютной безнаказанности ими творимого «научного» и «просветительского» беспредела. Потому что кости после «научных» раскопок куда-то, типа, «исчезают». Просто «испаряются» в текущих научных буднях.

А на самом деле – выбрасываются на помойку.

Доходит до смешного!

Современные археологи своих «коллег», которые ещё до нашей эры «сковырнули» многочисленные захоронения, например, в Египте они называют мародёрами и грабителями, а себя – делающих то же самое – к таковым не относят.

Всё своё отличие для окружающих от старых мародёров современные мародёры, прикрывающиеся наукой, формулируют весьма блудливо и незатейливо: «Мы делаем это во имя исторических знаний!».

Но вот что интересно: «чёрные копатели» чаще всего продают ими найденное частным коллекционерам. Но и музеи порой выставляют на аукционы часть своих экспонатов! В том числе и археологических, в том числе и вытащенных из могил.

И в чём же разница?

Однако, что мешает археологической науке во имя этих самых исторических знаний должным и самым тщательным образом задокументировать обнаруженное в могилах на разной формы носителях информации и разнообразными способами сохранения этой информации для дальнейшего исследования и погружения в историю в кабинетах и демонстрации всем интересующимся в визуально-виртуальном виде, а захоронениям придать тот вид и то внутреннее содержание, которое они имели до их вскрытия?

Или перезахоронить и перенести могилу, если она находится в зоне того или иного строительства.

И поставить рядом табличку «Охраняется государством». Охраняется от «чёрных копателей».

Лишь только в ТАКОМ случае научная «белая» археология имеет моральное право что-то предъявлять «чёрным копателям».

И с точки зрения нравственности, и с точки зрения совестливости и с точки зрения уважения к праху, пусть и давно, умерших людей.

Но выходит иначе: кости в кусты, череп под пепельницу а что с трупа сняли – в музей. Всё «по науке», всё «по закону»…

Археологи всенепременно приведут аргументы в защиту своего «труда» по вскрытию могил. Звучать это в обобщённом виде будет приблизительно так.

Мол, могилы можно считать в какой-то степени временными капсулами, в которых произошла предметная герметизация истории в виде тех или иных артефактов, позволяющих анализировать уровень развития общества: искусства и техника, нюансы религиозных верований, принадлежность к тому или иному этносу и возможные пути географического перемещения (миграции) этого этноса во времени и пространстве, развитие торговли, ремёсел, прикладных умений и научных знания, что употребляли в пишу и какова вокруг была флора и фауна.

И так далее и тому подобное.

Но речь идёт не о том, ЧТО можно узнать из могилы, а о том – КАК затем отнестись и к могиле и к останкам в ней после «научных изысканий» в ней и с останками из неё!

Речь идёт не о том, ЧТО узнали учёные, а о том, ЧЕМ эти учёные отличаются от «чёрных неучёных копателей» своим отношением к праху из погребений!

Как оказываются – ничем одни от других не отличаются. Современные, «научные копатели», просто «законные» расхитители гробниц. Если бы они раскапывали современные могилы и кости выбрасывали за ненадобностью, то звались бы мародёрами. Даже не эксгуматорами, хотя прикрываются государственной деятельностью.

Так при строительстве, например, трассы «Таврида» были обнаружены два рва, заваленных трупами более 70 обезглавленных людей и нетронутый скифский могильник. Учёные, потирая руки и протирая лопаты и скребки, приступили к изучению.

Изучили.

Трасса пошла дальше.

А что же с костями из рвов и из могильника?

Перезахоронили и зафиксировали или по-быстрому просто прикопали в канаве, мол – с глаз долой и из научного сердца вон?

А ведь отношению к кладбищу, даже если оно скифское или готское – это соизмерение и проекция культуры современного общества по отношение, прежде всего, к самим себе.

Можно по-разному относиться к фактам и по-разному их анализировать, но всё, что связано со смертью и с погребением умерших – имеет не только чисто утилитарный и прикладной процесс, а наполнены неподвластными ни уму, ни воли человека метафизическими сутью и смыслом.

Так 21 июня 1941 года, вопреки мнению многих, в Самарканде было вскрыто захоронение Тамерлана…

А ведь вскрывать могилы, тревожа и, фактически, грабя останки почивших людей, запрещают большинство религий и вероучений. И не потому, что эти религии или вероучения «глупее» современных «умных» археологов, а потому, что при соприкосновении с вечностью, то есть со смертью, глупо и бессмысленно, будучи самими смертными, считать себя её повелителями…

Влад Серпухов

Источник: Портал Информер