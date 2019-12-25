Археологи нашли затерянный город

25 декабря 2019     18
Археологи нашли затерянный город

Археологи в ходе раскопок в Эфиопии обнаружили затерянные руины города одной из наиболее загадочных древних цивилизаций — Аксумского царства, существовавшего с I по VIII век нашей эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые нашли торговый и религиозный центр, который расположен между древним городом Аксум и Красным морем в регионе, называемом Йеха (Yeha).

По словам исследователей, Аксумское царство было крупнейшей цивилизацией в Африке, помимо Египта и Судана. Считалось, что до появления этого государства в регионе существовали небольшие поселения, которые затем пришли в упадок.

Однако специалисты пришли к выводу, что между доаксумским обществом и Аксумским царством существовала преемственность. На глубине трех метров под поверхностью они нашли древнее поселение Бета Самати, которое оказалось крупным и густонаселенным городом, расположенным в 6,5 километрах к северо-востоку от Йехи. Регион в то время было центром доаксумской власти.Археологи нашли несколько каменных зданий, чеканные монеты, надписи, золотое кольцо и базилику, которая, согласно результатам радиоуглеродного датирования, была построена в IV веке.

Бета Самати продолжал функционировать как торговый узел, связывающий Средиземное море с Адулисом (город-порт) и Аксумом.



Среда, 25 декабря 2019 г. 25

Источник: Портал Информер

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