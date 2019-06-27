Архитектор покинула Севастополь, воплотив свой талант в ярмарочном балагане?

Почему такое негативное отношение у севастопольцев к ярмаркам, которые устраивают севастопольские чиновники?

Ответ лежит на поверхности, надо только не полениться и стряхнуть лапшу с ушей, которую вешают в изрядном количестве, и она стала порядком вонять.

Избитая-изъезженная тема заботы севастопольских чиновников о здоровом питании населения, которое, по их мнению, заключается в поедании фермерских продуктов, напоминает кормление ребёнка ненавистной манной кашей.

Идеи по воплощению фермерской программы напоминают тривиальный водевиль, где актёры играют свои роли, используя дешёвые декорации, и даже особо одарённые не стремятся к благодарной памяти потомков.

Очередное возведение ярмарки «Фермерская» на улице Генерала Хрюкина в районе дома 4 возникло благодаря архитектурной фантазии бывшего главного севастопольского архитектора Марины Раковой.

Во всяком случае, именно её фамилия значится на оповещении, приклеенном прямо на заборе сооружаемой будущей ярмарки.

Кроме того, согласовал торговлю на пешеходном тротуаре начальник управления земельных ресурсов Севастополя С. Ю. Прямков, а также начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования В.М. Кирпичников, куда же без него…?

На копии документа, если это не подделка, отсутствует дата.

Севастопольцы, приславшие фотографии в редакцию «ИНФОРМЕРа», возмущены тем, что теперь приходится идти домой фактически по проезжей части.

Есть уже и пострадавшие от этого чуда балагана – часть забора упала на припаркованный автомобиль, страшно подумать, что было бы, если бы мимо проходили люди.

Удивляться происходящему можно лишь до той поры, пока не познакомишься с личностями чиновников, которые ставят подписи под подобными документами.

Возникают резонные вопросы: кто конкретно будет хозяйствующим субъектом указанной ярмарки, почему её возведение больше напоминает комплекс нестационарных торговых объектов?

Согласно информации, размещённой на столбе забора, организатором ярмарки на Хрюкина является ассоциация сельскохозяйственных производителей «Севастопольский продукт», учредителем которой является Иван Николаевич Жемчугов.

К слову говоря, деловой статус ассоциации «Севастопольский продукт» – деятельность профессиональных членских организаций. Может, ещё издавать книги, управлять недвижимым имуществом за вознаграждение, арендовать сельхозмашины и прочий автомобильный транспорт, и ни слова об организации ярмарочного бизнеса.

Сейчас вся информация о деятельности хозяйствующих субъектов – статусе и видах их деятельности является публичной, секретов от общественности и контролирующих органов нет.

С точки зрения законодательства, в этих тонкостях пусть разбираются компетентные органы, но что касается жизненного пространства, то здесь общественного гнева не избежать.

Жители ул. Генерала Хрюкина недоумевают – кому пришло в голову так испохабить внешний вид пешеходной зоны, вклиниться на небольшой участок земли, где и так уже было достаточно торговых объектов?

Теперь, благодаря чиновникам, один из которых сидит под стражей, а другая вообще покинула Севастополь, кто-то лишился работы, у кого-то материальный ущерб, а район превратился в тот самый «шанхай», который является символом хаоса у определённой социальной группы людей.

Чтобы приносить хоть какую-то пользу городу, чиновникам и депутатам все предпринимаемые шаги надо сначала примерять на себя. Понравилось бы Марине Раковой, если бы её ребёнок ходил в школу по проезжей части? О чём думал чиновник земельного ведомства, ставя свою подпись, и как теперь Главное управление потребительского рынка и лицензирования будет контролировать работу ярмарки, если нет парковки, площадей для грузового транспорта и адекватного пространства для передвижения покупателей?

Жаль, что никто из действующих и будущих депутатов не озаботился этой проблемой!

Выборы в Законодательное Собрание уже в сентябре, но кроме билбордов, никакой очевидной активности в социальной сфере со стороны кандидатов в депутаты не наблюдается.