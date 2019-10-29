Аспирантка института МВД покончила с собой

Следственные органы начали проверку в отношении заместителя начальника института МВД в Екатеринбурге, на которого жаловалась покончившая с собой 27-летняя аспирантка (адъюнкт) Ольга Пестова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщалось, Ольга Пестова в предсмертной записке обвинила в своей смерти одного из заместителей начальника института, заявив, что он оказывал на нее давление. Сам мужчина отказался это комментировать в прессе.

«Она говорила молодому человеку, что хочет покончить с собой из-за проблем на работе и в жизни», — сообщают российские СМИ.

Напомним, вечером 25 октября Пестова якобы сказала своему гражданскому мужу, что идет спать, а через полчаса молодой человек нашел ее мертвой.

Ольга Пестова приехала учиться в Екатеринбург из Челябинской области, затем поступила в адъюнктуру. У молодой женщины остался двухлетний сын.







Вторник, 29 октября 2019 г. 123

Источник: Портал Информер