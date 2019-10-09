Астероид Апофис определит судьбу Крыма

NASA уже начало подготовку к прибытию астероида 99942 Апофис, получившего имя в честь главного «Бога Хаоса», отправляя к нему космическую миссию.Этот астероид ((99942) Апофис (Apophis)), сближающийся с Землёй, был открыт в 2004 году в обсерватории Китт–Пик в Аризоне. Его предварительное название было 2004 MN4, но имя «Бога Хаоса» он получил только 19 июля 2005 года, когда в лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что в 2019 году астероид пройдет всего в 19 000 миль от поверхности Земли.Однако астроном Майкл Хорн и его команда пересчитали расчеты NASA, по их вычислениям Апофиз неминуемо врежется в Землю. Причем, это событие настолько вероятно, что Майкл Хорн рассчитал даже приблизительное место удара этого космического камня диаметром не менее 340 метров.

В эксклюзивном интервью для Express.co.uk Майкл Хорн заявил, что он и его команда сузили область падения астероида территорией между Северным морем и Черным морем включительно.В интервью с журналистами Express.co.uk г–н Хорн сказал: «Здесь мы говорим о двух вещах: возможное, но маловероятное столкновение с астероидом, как утверждает NASA, или определенное, неизбежное столкновение, как утверждаем мы. К сожалению, время наблюдения за астероидом пока недостаточное,чтобы идеально точно рассчитать траекторию его падения и орбиту. Однако, исходя их тех данных, которые на сегодняшний день у нас есть, местом падения астероида будет район между Северным и Черным морями, что не оставляет никаких шансов Великобритании.

Падение астероида такого размера вызовет не просто огромный ущерб – скорее всего, Апофиз, в конечном итоге приведет к полному вымиранию нашего вида. Где бы он не упал – это вызовет в литосфере огромные трещины, через которые ринутся облака вулканических газов. От поднятой пыли сначала наступит вулканическая зима, но после, с накоплением парниковых газов, Земля через пару десятилетий превратится в Венеру.К счастью, для выживших при ударе все это будет не сразу, а немного потом – через 20, 30 или более лет, возможно, через пару столетий. Но в момент удара практически вся Европа будет уничтожена от огня. И только потом, когда тучи закроют небо, а вулканические газы и брызги магмы выбросит прямо в космос – все ощутят от падения глобальный эффект».

2029 год, в который Апофиз не то ударит, не то пролетит мимо – это время психологически очень далекое и мало интересует. Люди думают о том, как выжить завтра – и фиг уже с ним, что там будет и где через десять лет. Однако.Давайте вообразим,что в NASA всё знают. То есть там просчитали орбиту Апофиза еще в году так в 2005–м и выяснили, что он грохнется где–то на Черное или на Северное моря. Такое открытие мало значит для обывателя, но полностью меняет всю мировую политику. Зададимся вопросом: чтобы мы сделали в этой ситуации на месте глобальных элит? То есть получив от NASA достоверную информацию о месте и времени падения Апофиза?

Для начала мы бы законсервировали Европу – то есть не вкладывали бы деньги в инфраструктуру, в вооружение и стимулировали отток из Европы коренного населения, заменяя его мигрантами. Далее мы бы перенесли производство куда–то подальше – например, в Китай.Также мы бы занялись строительством бункеров и, возможно, пустых, ждущих своих хозяев мегаполисов, расположив их в Африке, Монголии, еще где–то на удаленном от Европы материке. Только Америка и Австралия тут не подходят.

Район Новой Зеландии является антиподом Западной Европы, поэтому, когда на Европу упадет здоровенный камень – энергия удара распространится вниз, пройдет через мантию и ядро, после чего кусок океанского дна в районе Австралии выбьет, как пробку из бутылки. А учитывая, что там еще и литосферный разлом – Новой Зеландии и прилегающим территориям будет всё. Америка тоже не подходит, поскольку там Йеллоустоун, который непонятно как среагирует на удар. Отсюда именно Африка и Монголия – это лучший выбор для строительства городов–призраков.

Наконец, чтобы мы если не сделали, то хотя бы попытались на месте глобальных элит? Мы бы попытались отклонить астероид, озадачив NASA какими–то тренировочными миссиями. Пусть летают и что–то там на Апофизе сверлят, в час Ч попробовав его взорвать. А вдруг сработает?Это самые основные и очевидные решения, которые должны принять глобальные элиты при получении известия о Конце Света от Апофиза в 2029–м году. И так как–то странно совпало, что все эти решения почему–то реализуются на практике, причем – как раз где–то с 2005–го года.

И тут еще вылезает какой–то независимый астроном, который оказался единственным, кто решил самостоятельно пересчитать официальный отчет NASA. И этот парень утверждает, что NASA врут, что Апофиз долбанет по Черному морю в 2029–м году. И еще пророчества какие–то говорят, что Черное море будет гореть.

Теперь даже не знаю что и подумать, разве что подумать про Перу, про Боливию – и следить за развитием событий.







Среда, 9 октября 2019 г. 2

Источник: Портал Информер