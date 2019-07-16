Атаки на Крымский мост будут плачевными для Киева

Возможное нападение Киева с помощью крылатых ракет на Крымский мост не увенчается успехом для ВСУ, а последствия такой атаки станут плачевными для Украины. Об этом сказал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

“Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными”, – сказал Цеков.

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По его словам, в последние годы, начиная с событий на Майдане в 2014 г., власть на Украине “неадекватна”, а ее милитаристские заявления подогревают США.

“Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей”, – отметил сенатор.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек обратился к Турчинову с вопросом, неужели тот думает, что российские военные, “открыв рот, будут наблюдать” за полетом украинских ракет, ничего не предприняв в ответ.