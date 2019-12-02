Ау, Базаров, ты где? Севастопольцы требуют (ФОТО)

Фоторепортаж с улицы Пролетарская и комментарий к нему прислали возмущенные жители.

«Последние месяцы, – пишут авторы письма, – наша улица как будто после массированной бомбёжки.

Какое-то время мы мирились с неудобствами, пробираясь к собственным подъездам окольными путями. Обнадёживало объявление, где, как положено, чин по чину, указано, какие и кем проводятся работы и когда закончатся.

Осень выдалась тёплая, поэтому к обозначенному на щите сроку – 30 октября – отнеслись спокойно. Да и ноябрь порадовал. Но вот уже минули все сроки, а конца и края работам не видно.

Мало того, 1 декабря, когда зима в Севастополе вступила в свои права и на улице резко похолодало, враз охладели и батареи в квартирах.

Никаких объяснений этому незакономерному явлению на сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» не обнаружили. Там всё хорошо. Как будто обслуживающая организация живёт в другом мире, сама по себе.

Понимаем, что ремонтировать прохудившиеся теплосети надо. Но почему это нужно делать чуть ли не в канун Нового года? Почему эти работы не проводились летом?

Ведь оплату за услуги «Севтеплоэнерго» с нас берет круглый год, а не только в отопительный сезон, мотивируя тем, что летом нужно готовиться к зиме.

Выходит, лето красное пропели?… Средства же теперь в срочном порядке осваивать нужно, иначе уйдут. А что население? Как всегда утрется – к небрежному отношению обслуживающих компаний не привыкать.

Недавно заместитель губернатора Владимир Базаров обсудил с сотрудниками «Севтеплоэнерго» волнующие коллектив вопросы. Хотелось бы, чтобы Базаров обсудил с руководством этого коллектива и проблемы, волнующие севастопольцев, которые платят за услуги государственного предприятия немалые суммы».







Понедельник, 2 декабря 2019 г. 1773

Источник: Портал Информер