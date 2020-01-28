Аэропорт Симферополя ищет инвесторов для строительства терминала в Севастополе

Международный аэропорт Симферополь начал поиск потенциальных подрядчиков для строительства терминала для приема и отправки гражданских самолетов на территории аэродрома Бельбек под Севастополем. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополь начал формировать пул компаний, заинтересованных участвовать в тендере на строительство пассажирского терминала гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 13 февраля 2020 года. После проведения исследования рынка будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика строительства терминала в аэропорту Бельбек», — сообщает пресс-служба.

Строительство пассажирского аэровокзального комплекса в Севастополе предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма, оно будет осуществляться за счет частных инвестиций – средств ООО «Международный аэропорт «Симферополь». Аэровокзальный комплекс будет включать здание терминала и парковку для спецтехники и автомобилей пассажиров.«Пассажирский терминал, площадью 860 кв. метров, запроектирован как одноэтажное отдельно стоящее прямоугольное здание. Перрон перед терминалом будет рассчитан на прием самолетов типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 и вертолетов всех типов», – говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что гражданский сектор аэропорта Бельбек будет рассчитан на обслуживание деловой авиации.

1 марта прошлого года заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил журналистам, что завершение строительства гражданского терминала запланировано на конец 2020 – начало 2021 года.







Вторник, 28 января 2020 г. 66

Источник: Портал Информер