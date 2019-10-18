Аэропорт Симферополя открылся для приема и отправки самолетов

Все рейсы, задержанные сегодня утром из-за тумана, были отправлены в пункты назначения. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

«Все рейсы, отправление которых ранее задерживалось по погодным условиям, вылетели из международного аэропорта Симферополь в пункты назначения», – сообщили в пресс-службе.

Утром 18 октября туман в аэропорту Симферополя стал причиной задержки прибытия и отправления восьми воздушных судов. Представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта во время задержек оказывали услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

По данным гидрометцентра, в Симферополе сегодня небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 градуса тепла.







Пятница, 18 октября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер