Аэропорт Симферополя принял четырехмиллионного пассажира

10 сентября аэропорт Симферополь обслужил четырехмиллионного с начала этого года пассажира. Юбилейным пассажиром стала жительница Республики Татарстан Елена Чугунова, которая вместе со своим двухлетним сыном прилетела в Крым из Казани на отдых, сообщила пресс-служба аэропорта.

«В международном аэропорту Симферополь продолжает сохраняться положительная динамика пассажиропотока. В этом году мы обслужили 4 млн человек раньше, чем в 2018-м. Несмотря на наступление календарной осени, пассажиропоток остается на довольно высоком уровне. Из-за увеличения пассажиропотока, в этом году четырехмиллионного пассажира в аэропорту Симферополь обслужили на два дня раньше, чем в прошлом. За летние месяцы аэропорт принял и отправил около 2,5 млн пассажиров, что на 2% превышает аналогичные показатели прошлого года. Только за прошлые выходные мы обслужили более 58 тысяч пассажиров», – сказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

От аэропорта юбилейный пассажир получила сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, от авиакомпании Red Wings, рейсом которой Чугунова с сыном прилетели в столицу Крыма, набор памятных сувениров и сертификат на льготный перелет по всей маршрутной сети авиакомпании на двоих.

А от министерства курортов и туризма Крыма – сувениры и сертификат на посещение кинопарка «Викинг». Кроме того, официальный перевозчик аэропорта Симферополь «Новое такси «Крым»» предоставил четырехмиллионному пассажиру бесплатный трансфер к месту отдыха в Судак.

«Сейчас мы вошли в один из самых приятных периодов – бархатный сезон. Это пора ярких осенних событий, гастрономических, театральных и кинофестивалей. Еще тепло на пляже и на море, и в то же время, более комфортно для прогулок на природе и путешествий. В целом, 4 млн пассажиров для аэропорта и почти 6 млн туристов в целом это далеко не предел. Добро пожаловать в Крым!», – отметил глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.





Вторник, 10 сентября 2019 г. 50

Источник: Портал Информер