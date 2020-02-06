Аэропорт Симферополя свяжут с железной дорогой

Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства дополнительных железнодорожных веток на Крымском полуострове.Новые пути должны появиться в районе симферопольского аэропорта и в обход Инкерманского монастыря.

«(Представить предложения по строительству) электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря», – указано в поручениях правительству РФ и местным властям.

Кроме того, исполнительные органы должны предложить вариант соединения международного аэропорта Симферополь с существующей инфраструктурой железнодорожного транспорта. Это же касается и международного аэропорта в Анапе для организации перевозок пассажиров в Крым.

Доклад по этим вопросам должен быть представлен президенту до 1 июня текущего года.

Среди поручений Путина есть и другие инициативы. В частности, по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам и обновлению парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования.

Он дал их по итогам совещания по социально-экономическому развитию полуострова, которое провёл в январе.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 95

Источник: Портал Информер