Аэропорт Симферополя украсила новогодняя елка

12 декабря 2019     16
Аэропорт Симферополя украсила новогодняя елка

Двенадцатиметровая новогодняя елка украсила пассажирский терминал международного аэропорта Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Монтаж конструкции в течение нескольких дней выполняли профессиональные промышленные альпинисты. Это елка стала самой высокой в Крыму среди установленных внутри помещений.

Новогодняя елка установлена на первом этаже терминала возле стоек регистрации, ее украшают около тысячи игрушек и порядка полукилометра гирлянд.

“С установки елки в аэропорту стартует подготовка к новогодним праздникам. Наш аэропорт ждет сказочное преображение, а гостей – множество сюрпризов и приятных подарков”, – рассказал глава пресс-службы симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

Елка в аэропорту Симферополь простоит все новогодние и рождественские праздники. С 25 декабря в крымской воздушной гавани для детей начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка.

Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.



Четверг, 12 декабря 2019 г. 59

Источник: Портал Информер

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