Аэропорт Симферополя украсила новогодняя елка

Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.

Елка в аэропорту Симферополь простоит все новогодние и рождественские праздники. С 25 декабря в крымской воздушной гавани для детей начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка.

“С установки елки в аэропорту стартует подготовка к новогодним праздникам. Наш аэропорт ждет сказочное преображение, а гостей – множество сюрпризов и приятных подарков”, – рассказал глава пресс-службы симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

Новогодняя елка установлена на первом этаже терминала возле стоек регистрации, ее украшают около тысячи игрушек и порядка полукилометра гирлянд.

Монтаж конструкции в течение нескольких дней выполняли профессиональные промышленные альпинисты. Это елка стала самой высокой в Крыму среди установленных внутри помещений.

Двенадцатиметровая новогодняя елка украсила пассажирский терминал международного аэропорта Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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