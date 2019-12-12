Аэропорт Симферополя украсила новогодняя елка

Двенадцатиметровая новогодняя елка украсила пассажирский терминал международного аэропорта Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Монтаж конструкции в течение нескольких дней выполняли профессиональные промышленные альпинисты. Это елка стала самой высокой в Крыму среди установленных внутри помещений.
Новогодняя елка установлена на первом этаже терминала возле стоек регистрации, ее украшают около тысячи игрушек и порядка полукилометра гирлянд.
“С установки елки в аэропорту стартует подготовка к новогодним праздникам. Наш аэропорт ждет сказочное преображение, а гостей – множество сюрпризов и приятных подарков”, – рассказал глава пресс-службы симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
Елка в аэропорту Симферополь простоит все новогодние и рождественские праздники. С 25 декабря в крымской воздушной гавани для детей начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка.
Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.
Четверг, 12 декабря 2019 г. 59
Источник: Портал Информер