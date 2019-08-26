Аэропорт Симферополя установил новый рекорд

Рекорд по количеству отправленных за сутки пассажиров установлен в аэропорту Симферополя. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе аэропорта.

«24 августа стало рекордным для аэропорта Симферополь по числу отправленных в этом году пассажиров – 17,6 тысячи человек. Всего в субботу аэропорт обслужил свыше 32 тысяч пассажиров и обработал около 300 тонн багажа», – сказала в пресс-службе аэропорта.

Прежний рекорд пассажирского трафика был зафиксирован в аэропорту Симферополя 14 июля. В этот день, аэропорт принял и отправил 31 374 человека.

В общей сложности в июле международный аэропорт Симферополь обслужил более 873 тысяч пассажиров, это почти на 30% больше первого месяца лета.

Кроме того, в курортный сезон в аэропорту Симферополь втрое выросло количество обслуживаемых пассажирских грузов аэропорта Симферополя – до 250 тонн багажа в сутки.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 13

Источник: Портал Информер