А что там у нас с Конституцией? Не волнуйтесь, она пошла на поправку

26 января 2020     15
А что там у нас с Конституцией? Не волнуйтесь, она пошла на поправку

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своем послании Федеральному собранию 15 января.

Президент озвучил ряд существенных изменений в статьи о полномочиях Госдумы, Совета Федерации, президента РФ и премьер-министра, также предлагал создать новый орган — Госсовет.

Уже через несколько рабочих дней — 20 января — законопроект с поправками в 14 статей Конституции был внесен на рассмотрение Госдумы.

23 января нижняя палата российского парламента приняла законопроект в первом чтении.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что законопроект о поправке к Конституции состоит из двух блоков.

«Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования — какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже. Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон. Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования», —  — пояснил Крашенинников.

Также он отметил, почему россиянам предстоит именно голосование, а не референдум. Крашенинников указал на то, что предложенные президентом Владмимим Путиным поправки в главы с 3 по 8, Конституции не требуют созыва Конституционного Собрания, они не должны выноситься на референдум. Однако Путин решил, что будет лучше, если окончательное решение примут все же россияне.

«Если люди проголосуют „за“, то закон вступит в силу. Если же мнение народа окажется отрицательным, закон в силу не вступит», — сказал глава комитета

Он пообещал, что «голосование будет максимально упрощенной, удобной, безопасной и прозрачной». 



Воскресенье, 26 января 2020 г. 476

Источник: Портал Информер

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