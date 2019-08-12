Байк-шоу в первый день посетило более 50 тысяч человек

12 августа 2019     16
Байк-шоу в первый день посетило более 50 тысяч человек

В первый день байк-шоу у горы Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. 

В этом году основу шоу «Тень Вавилона» составило масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие.

Кульминацией стал концерт с участием популярных российских артистов.

Напомним, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» проводится в Севастополе 11-й раз. Впервые байкеры провели слёт у горы Гасфорта в 2009 году.

Шоу «Ночных волков» всегда носят патриотическую тематику: при подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.

10 августа Владимир Путин посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона». Президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.


Понедельник, 12 августа 2019 г. 81

Источник: Портал Информер

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