Балаклавские пляжи все еще закрыты для купания

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю опубликовало очередные данные мониторинга морской воды на пляжах полуострова. Балаклавские пляжи «Мраморный» и «Городской» по-прежнему закрыты для купания.

«По двум рекреационным зонам постановления о временном ограничении купания остаются в силе (город Севастополь)», – сказано в сообщении.

Ограничения на этих зонах были введены 21 июня, и с тех пор еженедельно продлеваются.





Вторник, 6 августа 2019 г. 6

Источник: Портал Информер