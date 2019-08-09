Балаклавское рудоуправление завершит перенос дробильно-обогатительной фабрики весной 2020 года

Перенос мощностей Балаклавской дробильно-обогатительной фабрики на борт Псилерахского карьера планируется завершить весной следующего года.

Ровно два года назад, 9 августа 2017 года, правительством Севастополя был заключен первый в регионе специальный инвестиционный контракт с АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» с объемом инвестиций более 260 млн. руб.

Контракт предусматривает, что в течение трех лет территория Западно-Балаклавского карьера и маневрового района фабрики будет демонтирована и данные территории будут переданы в пользование городу.

«В январе 2018 года утверждена концепция в рамках приоритетного проекта по гражданскому развитию района Балаклавской бухты, которая предусматривает размещение на этом месте рекреационный гостиничный комплекс, включающий в себя отель, одноэтажный торгово-развлекательный и медицинский центры, парковку.

Данная концепция была озвучена президенту России Владимиру Путину. Кроме того, в этом году проводятся проектно-изыскательные работы по яхтенной марине», – рассказала и.о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко.

Реализация контракта позволяет осуществить модернизацию производственных мощностей Балаклавского рудоуправления, с сохранением рабочих мест предприятия, а также улучшить экологическую обстановку в Балаклаве.

По словам генерального директора АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» Валерия Немченко, в дальнейшем планируется ликвидация маневрового района Балаклавской дробильно-обогатительной фабрики, включая железнодорожные пути, локомотивное депо, весовое хозяйство, бункерную галерею с одновременным расширением и модернизацией маневрового района Кадыковской дробильно-обогатительной фабрики.

«Работы по демонтажу уже подходят к концу. Половина производственных мощностей фабрики уже перенесена на борт реконструированного Кадыковского карьера. Весной запланирован перенос второй очереди мощностей.

Сейчас мы находимся на стадии заключения договоров на поставку оборудования, маневровый район Балаклавы закрыт. Осенью будет произведена планировка территории и сама площадка будет готова к передаче», – отметил Валерий Немченко.

Стоит отметить, что инвестиции, с начала заключения контракта, составили 200 млн рублей, из них в 2019 году – 67 млн рублей. Ожидается, что в период действия контракта – с 2017 по 2022 годы – объем реализованной продукции достигнет 5,6 миллиардов рублей.





Пятница, 9 августа 2019 г. 1569

Источник: Портал Информер