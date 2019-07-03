Бандиты отняли у генерала ФСБ закопанные в его огороде пять миллионов долларов

3 июля 2019     29
Бандиты отняли у генерала ФСБ закопанные в его огороде пять миллионов долларов

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого также были украдены закопанные в огороде наличные денежные средства в размере 5 миллионов долларов.

Как пишет “КоммерсантЪ”, в преступлении обвиняются безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко. В июне 2018 года злоумышленники выследили генерала, высаживающего дочь из машины Toyota Camry на Осеннем бульваре в Москве.

Они напали на Пастушкова и силой пересадили его в свою машин, а затем отвезли в частный дом, расположенный в подмосковном Видном, и стали его избивать, а также, пытая электрошокером, выяснять, где он прячет деньги. Также Гаджиев и Галушко пригрозили генералу ФСБ раскаленным паяльником, после чего тот сдался.

Вслед за этим Пастушков и его мучители приехал в свой загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья, где он показал злоумышленникам тайники с деньгами.

В итоге Гаджиев и Галушко выкопали на участке Пастушкова семь пластиковых контейнеров, где в общей сложности находилось 5 миллионов долларов в разной валюте.

Похитители бросили свою жертву на дороге в Раменском районе и скрылись с деньгами. Генерала подобрал водитель проезжавшей мимо машины и отвез в больницу. Туда же была вызвана полиция, и пострадавший заявил о преступлении.

Бандитов поймали с суммой примерно в 200 миллионами рублей. Остальные деньги они потратили на новые машины и развлечения. Гаджиеву и Галушко вменили похищение человека и вымогательство. Сначала они признали вину, а затем отказались давать показания.

Генерал ФСБ отрицает, что у него похитили спрятанные миллионы, утверждая, что его перепутали с богатым соседом. Примечательно, что ранее у Пастушкова по иску прокуратуры суд конфисковал имущество как незаконное нажитое коррупционным путем.

Источник: Портал Информер

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