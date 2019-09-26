Банки будут брать проценты за хранение денег на счетах

26 сентября 2019     17
Банки будут брать проценты за хранение денег на счетах

В Госдуме уже в октябре начнется обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по вкладам. Другими словами, банки будут брать с клиентов деньги за хранение валюты на счетах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По его словам, речь идет о депозитах во всех иностранных денежных единицах. О том, что ЦБ обсуждает с коммерческими банками такое нововведение, регулятор сообщил накануне. Минфин идею поддерживает.

В финансовых организациях к этим планам относятся с осторожностью. Пока не будет устойчивой законодательной базы, об отрицательных ставках говорить сложно, отметил представитель банка «Санкт-Петербург».

Из-за запрета на минусовые ставки по счетам в евро доходность по ним в этом году достигла исторического минимума — 0,01%.

Банки готовятся к разным сценариям. При сохранении «сегодняшней драконовской монетарной и бюджетной политики» негативные ставки могут стать реальностью и в рублях, отметил совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский.

Пока эксперты считают это фантастикой, но то же самое говорили и о странах, где проценты в итоге ушли ниже нуля, добавил он.

Лучше на примере менее популярного евро отработать правовые механизмы сейчас, чем столкнуться в будущем с неготовностью банковской системы к минусовым ставкам в рублях, резюмировал Сергей Хотимский.

Негативные ставки съедят часть доходов населения, но небольшую — в пределах статистической погрешности, считают эксперты. «БКС-Премьер» оценивает ее в 0,001%, доцент РАНХиГС Сергей Зубов — в 0,1%, ИК Freedom Finance в 0,04%.

Напомним, что по данным Росстата, в январе-июне доходы населения сократились на 1,3%.


Четверг, 26 сентября 2019 г. 816

Источник: Портал Информер

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