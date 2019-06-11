Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

11 июня Бари Алибасов, который оказался в реанимации после отравления жидкостью для очистки труб, пришёл в себя после нескольких дней комы.

О положительной динамике в состоянии здоровья своего 72-летнего отца сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

«Папа вышел из медикаментозного сна! Сказать, что нет опасности для жизни, пока нельзя. Нужно ещё 2 дня», — написал сын Алибасова.

Он уточнил, что в настоящее время есть «одна проблема: папа ничего не помнит, даже, что он Бари Алибасов».

Напомним, что Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ Склифосовского 4 июня.В тот роковой день он по ошибке выпил химическую жидкость из бутылки очистителя «Крот», которая внешне напоминает бутылку с соком или йогуртом.