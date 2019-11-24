Бари Алибасов заявил, что хотел жениться на Софии Ротару

Продюсер утверждают, что у них были серьезные намерения создать семью, но в один момент все разрушилось.

«У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью. Если бы была возможность — я бы хотел с Соней в Москве пересечься», — цитирует продюсера «КП» Алибасов добавил, что не любит находиться в центре внимания в медийном пространстве и не следит за тем, что пишут в СМИ. Он попросил журналиста издания позвонить ему, когда Ротару вернется в Россию.

Вместе с тем продюсер попросил не акцентировать внимание на ее антироссийских заявлениях. По его словам, позиция Ротару не имеет никакого отношения к её творчеству.







Воскресенье, 24 ноября 2019 г. 194

Источник: Портал Информер