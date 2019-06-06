Бари Алибасов переписал завещание

6 июня 2019     11
Бари Алибасов переписал завещание

6 июня продюсер Бари Алибасов, находящийся на лечении в институте Склифосовского, переписал завещание. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.

Отмечается, что продюсер позвал в медицинское учреждение нотариуса.

«Согласно документу, Бари Алибасов в случае смерти оставит недвижимость сыну, ценные бумаги и доли в инвестпроектах — жене. Кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча будет жить с помощником Алибасова», – цитирует Business FM Горжанкина.

Авторские права «и все, что связано с группой “На-На”», перейдет участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Супруга – Лидия Федосеева-Шукшина – получит землю в Подмосковье стоимостью около полумиллиона долларов. Доли в проектах мужа, которые перейдут к ней после его смерти, оцениваются в два миллиона долларов.

4 июня Алибасов попал в больницу, случайно выпив жидкость для промывки труб. Его состояние стабильно тяжелое.

Источник: Портал Информер

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