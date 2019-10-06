Бархатный Крым находится у россиян на втором месте

6 октября 2019     23
Бархатный Крым находится у россиян на втором месте

Российские туристы выбирают для отдыха этой осенью Краснодарский край, Крымский полуостров, Ленинградскую область, Подмосковье и Карелию.
Именно эти регионы страны стали самыми популярными у отпускников в бархатный сезон-2019. Данное исследование подготовлено сотрудниками сервиса Tvil.ru.

Так, в этом сезоне туристы выбирают для отдыха и рекреации Ялту, Феодосию, Алушту, Евпаторию и Севастополь.

Те, кто отправляется на отдых в Краснодарский край, останавливаются в Сочи, Анапе Геленджике, Ейске и Архипо-Осиповке.

В Карелии граждане России едут в Лахденпохью, Петрозаводск, Сортавала, Олонец и Медвежьегорск.
По данным специалистов ресурса, в бархатный сезон на территории Крымского полуострова туристы отдыхают среднем от 3 до 12 суток и тратят на аренду квартир и комнат от 700 до 8,5 тысяч рублей в сутки


Воскресенье, 6 октября 2019 г. 1581

Источник: Портал Информер

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