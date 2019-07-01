Бас-гитарист Кутиков разочаровался в российском настоящем

1 июля 2019     25
Бас-гитарист Кутиков разочаровался в российском настоящем

Сегодняшняя жизнь в России практически не изменилась относительно советского времени. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков.

«По сравнению с ним [советским прошлым] произошли не такие уж и большие изменения. Надежд было больше. Михаил Сергеевич Горбачев, которого принято теперь ругать, хотя бы чуть-чуть дал людям почувствовать, что такое свобода. Но далеко не все оказались способны ею воспользоваться», — сказал музыкант.

«Россия так долго была государством рабов, в буквальном смысле, что за 150–170 лет изжить холопское отношение к государству, к барину оказалось очень трудно. Мы не рабы, рабы не мы, — это был всего лишь лозунг. Из одной системы подчинения, царской, народ перешел в другую, партийную», — заявил Кутиков.

Источник: Портал Информер

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