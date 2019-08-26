Басист из США назвал Крым раем

26 августа 2019     16
Басист из США назвал Крым раем

Басист американского коллектива The Selwyn Birchwood Band, который выступает на фестивале Koktebel Jazz Party, Дональд Райт назвал Крым раем. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкант рассказал, что быть здесь ему очень приятно.

“Для меня здесь просто рай”, – сказал Райт.

Он добавил, что чувствует себя прекрасно и хочет еще не раз приехать в Крым.

Группу The Selwyn Birchwood Band в 2010 году основал блюзовый гитарист, вокалист и автор песен Селвин БерчвудЗа пределам родного штата Флорида музыканты начали гастролировать пять лет назад, когда подписали контракт с одним из лейблов.

Лидер группы записал четыре сольных альбома.


Понедельник, 26 августа 2019 г. 18

Источник: Портал Информер

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