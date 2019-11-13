Белик сказал: «Надо». «Гранд Сервис Экспресс» ответил: «Есть!» (ФОТО)

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, следующие сообщением Москва—Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь, само же железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в декабре.

Однако расписание, опубликованное на официальном сайте компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожных перевозок на полуостров), дает понять, что севастопольцам будет непросто попасть в Москву на поезде: остановка в столице не предусмотрена.

«В расписании черным по белому написано: поезд, следующий по маршруту «Севастополь – Санкт-Петербург», останавливаться в Москве не будет. Все севастопольцы, желающие попасть в столицу нашей Родины, вынуждены теперь ехать в столицу Крыма. И никакие рассказы и оправдания про двухэтажные поезда, которые не могут пройти в тоннелях под Севастополем, не оправдают неуважение в адрес жителей города-героя», – отметил Дмитрий Белик.

Парламентарий рассказал, что два назад им был направлен официальный запрос министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой прояснить ситуацию.

«В запросе я попросил направить график движения поездов в зимний и летний периоды времени, включая информацию о наличии технических и технологических возможностей осуществления остановки для посадки (высадки) пассажиров в столице Российской Федерации. Если же такие услуги оказать невозможно, прошу Минтранс пояснить причины», – отметил Белик и дополнил, что беспокойство граждан относительно отсутствия остановки петербургского поезда в Москве спровоцировало рост социального напряжения.

По его словам, даже если сложившаяся ситуация является временной, необходимо уже сейчас поднимать вопрос об объективной потребности севастопольцев добираться в Москву на поезде без пересадок.

«Я буду держать этот вопрос на личном контроле ровно до того момента, пока первый севастополец не сможет напрямую добраться из города-героя Севастополя в город-герой Москву», – заверил депутат Госдумы от Севастополя.

Тем временем врио губернатора Михаил Развожаев на своей личной странице социальной сети фейсбук сообщил о том, что договорился с директором транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» о запуске прямого поезда на Москву.

«Знаю, что многие горожане переживали из-за того, что сначала запустили направление из Севастополя только в Санкт-Петербург, хотя это исторический, знаменитый поезд. Легендарная «семерка» – поезд №7, ходил из города на Неве в Севастополь и обратно 55 лет подряд круглый год, – написал Развожаев. – Вчера я пригласил директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы. Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу».

Развожаев предложил оператору железнодорожных перевозок проработать возможность полноценной, а не технической остановки в Москве поезда, который будет следовать до Санкт-Петербурга.

Ранее оператор железнодорожных перевозок в Крым сообщил, что на южный берег запланировано два маршрута. Первый должен отправиться 24 декабря с Казанского вокзала Москвы и через 33 часа прибыть в Симферополь. Второй маршрут стартует 23 декабря в Санкт-Петербурге и за 43 с половиной часа поезд довезёт пассажиров до Севастополя.

Регулярные рейсы будут выполнять составы дальнего следования под названием «Таврия». Их всего девять: пять будут курсировать между Москвой и Симферополем, четыре —между Санкт-Петербургом и Севастополем.

Начальная стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 рублей. Цена будет формироваться динамически в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

Источник: Портал Информер