«Белые» уходили из Крыма с честью и достоинством, не оскверняя себя грабежами или разрушениями

В ноябре 1920 года части Вооружённых сил на юге России и многочисленные гражданские лица ушли на кораблях с полуострова Крым, навсегда покидая отчий дом, не по своему желанию вступая на горький и тернистый путь скитаний на чужбине, трудную дорогу унижений и борьбы за существование в чужом для них мире.

Что чувствовали они тогда – мы не ведаем. И понять их, не пережив аналогичное, не можем. Их последующие воспоминания для нас, нынешних, воспринимаются всего лишь просто информацией, которая не разрывает наши сердца, не кромсает наши души и не угнетает наше сознание пониманием того, что привычный мир рухнул в небытие. Рухнул навсегда и безвозвратно. Святыни растоптаны. Отечество изгажено. Многие родные и близкие убиты ни за что. Ад вышел из бездны и залил кровью их Родину…

«…Помню горечь соленого ветра, Перегруженный крен корабля; Полосою синего фетра Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, Ни протянутых к берегу рук, — Тишина переполненных палуб Напряглась, как натянутый лук,

Напряглась и такою осталась Тетива наших дум навсегда. Черной пропастью мне показалась За бортом голубая вода…».

Н.Туроверов.

Они отправлялись в горькое путешествие по дальним странам не по туристической путёвке «всё включено» за развлечениями и экзотикой.

Они уходили с оружием в руках, многие с незажившими ещё ранами после двухлетней борьбы на границе человеческих возможностей. Уходили, уступая превосходящим силам безжалостного и лютого до сатанизма врага, словно вырвавшегося из преисподней разрушать и разрушившего их Отчизну.

Они отступали непобеждёнными.

Они отступали, унося свою Россию в своих сердцах, душах и умах.

И они смогли вопреки всему в новых поколениях уже своих детей, которые никогда не видели, как упоительны в России вечера, воспитать их русскими по духу, вере и чести.

Подвиг ли это?

Не берусь судить. Богу виднее.

Но то, что эта коллективная воля русской массовой эмиграции, так называемой, первой волны, воочию проявила себя в абсолютно ни для кого в мире непонятном том самом: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить» – более чем очевидно.

Русские, испытывая колоссальное давление иного мира, всё равно остались русскими, где, казалось бы, чего проще – плюнь, растопчи и забудь берёзки да малиновый звон колоколов из прошлого и живи себе счастливо западным настоящим.

Не плюнули, не растоптали, не забыли.

Однако десятки лет могучая машина «красной» коммунистической пропаганды лепила из «белых» образ абсолютного зла, даже более страшного и омерзительного, чем фашизм.

Лепила по принципу: главное в пропаганде – больше пыли, грязи, пороха и лжи. А там видно будет…

Десятки лет этот коммунистический «красный» пропагандистский молох во всех сферах искусств перемалывал умы, души и сердца советских граждан, впрыскивая в них яд ненависти ко всему «бывшему» и «царскому».

Десятки лет усилиями «красной» пропаганды ставился невиданный доселе эксперимент, в котором часть единого народа другой его частью по античеловеческим формулам пролетарского интернационала приговаривалась к смерти только лишь по факту социального статуса или классовой принадлежности. Когда убивали за то лишь, что ты казак, купец, дворянин или интеллигент.

Когда по факту веры в Бога массово убивали православных священников и хвастали, что скоро всему миру покажут «последнего русского попа в клетке» на Красной площади

Собственно, «красные» убивали и разрушали Россию, строя на обломках великой Империи и растворе, замешанном на крови безвинных жертв химеру под названием СССР – «союз советских социалистических республик» – страну, где Россия не упоминалась вовсе. Словно и не было тысячелетней истории наших предков, создавших не шестой части земной суши оплот православия в образе Русского Мира.

Настоящая Россия частью своих подданных отчалила от крымских берегов 20 ноября 1920 года.

«Красные» ликовали по этому поводу и кричали, что победили.

«Красные», как это обычно для них, врали.

Потому что Россию победить нельзя.

Её можно только уничтожить, убив всех русских на земле.

«Там где я – там Россия».

Десятки лет по этой заповеди жили и живут потомки, так называемой, «русской эмиграции исхода периода Гражданской войны 1918-1922 гг.».

А «красная» химера СССР «после коронации на царство» в 1922 году через 69 лет в году уже 1991 закончилась в конвульсиях под забором «западного мира», ничего не сумев противопоставить гнилым ценностям, так называемого, «свободного общества».

Потому что красные коммунистические ценности рая на земле в отдельно взятой стране изначально были нежизнеспособной и ещё более гнилой ложью, чем демократия.

Грязь западной цивилизации смогла утопить «красную» Империю в навозе перестройки.

А жившие десятки лет в окружении этой демократической западной грязи сотни тысяч русских эмигрантов смогли сохранить в душах своих «белую» Русскую Империю, не поступившись ни пядью своих принципов и идеалов.

«Белые» четыре года с оружием в руках на полях Гражданской войны дрались и умирали за свои поруганные святыни.

А «красные» в 1991 году не сделали ни единого выстрела в защиту своих.

Они просто разбежались, как тараканы из чулана при вдруг ярко вспыхнувшей лампочке.

Никто из «красных» с трёхлинейкой в руках не защищал ленинские комнаты – эти храмы «красной» религии.

Никто из «красных» не поливал из окон обкомов и горкомов кинжальным пулемётным огнём наступающие на коммунизм плотные цепи дерьмократов и либерастов.

Никто из «красных» не ушёл в партизанские отряды пускать под откос эшелоны со сникерсами, гамбургерами, жвачкой и кинопарашей из голливуда.

Вожди «красных» побежали в закрома делить золото партии.

Рядовые «красные» побежали в бизнес делить «ножки буша».

Советская армия отмолчалась и отсиделась в казармах, потому что в ней не нашлось ни одного «красного» генерала или адмирала – как в своё время они нашлись у «белых» – чтобы возглавить полки и дивизии на защиту «родной» советской власти.

«Красные» генералы и адмиралы побежали спекулировать армейским и флотским имуществом.

Для «красных» в 1991 году был не исход или временное отступление с оружием в руках, как у «белых» в 1920 году из Крыма.

«Белые» за свою Россию сражались.

«Красные» свой ссср – продали и предали.

У «красных» без сохранённой чести и сбережённого достоинства была полная и унизительная капитуляция перед ликующими «западными партнёрами».

Это была закономерная расплата за ту гнусность и за те преступления, которые совершали «красные» над и в России все 69 лет своей бесноватой власти над ней.

Убив Бога Христа, предав «бога коммунизма» – «красные» стали молиться на «бога рынка».

Наступила агония «красной» Империи, организованная руками самого «советского народа».

Но это – немного другая история.

Вернёмся в ноябрь 1920 года.

В лживых советских кинофильмах, типа, «Бег», часто присутствуют кадры панической свалки обезумевшей толпы «белых» у трапов пароходов, орущие офицеры с «наганами» в руках рвущиеся на борт, визжащие и падающие в воду вместе с чемоданами, баулами и мешками женщины, да «красные» кавалеристы, лихо сметающие шашками с причалов в холодные волны Чёрного моря «белую шваль».

Шваль, однако, те, кто снимал и тиражировал эту ложь.

На самом деле эвакуация «белых» была блестяще подготовлена и логистически продумана до мелочей. Были задействованы все порты Крыма. Каждой воинской части был предписан город и судно или корабль для посадки. Отдельные шероховатости или осечки имевшие место носили не системный характер, а, чаще всего, представляли собой возникшие затруднения в стремительно менявшейся обстановке.

Командующий ВСЮР барон Врангель начал подготовку и планирование эвакуации сразу после вступления в должность – задолго до того, как стало понятно, что эвакуации из Крыма избежать не получится.

Главнокомандующий Вооружёнными силами юга России генерал-лейтенант барон

Пётр Николаевич Врангель

Врангель знал и понимал возможности подчинённых ему войск и возможности противника. А после того, как «красные» замирились с поляками и стали стягивать к Крыму силы, во много раз превосходящие силы «белых», вопрос пошёл не о способности удержать последний клочок русской земли на юге России, а о времени, когда эти возможности будут исчерпаны.

Как вспоминал позже В.Р.Ваврик в своих мемуарных записках: «…Врангель подготовил земельную реформу. Кто знает, что случилось бы с Россией, если бы поляки не заключили перемирие с большевиками. Русский народ в своей массе понял, что такое большевизм. Он был задет за живое, и население, которое нападало на отступающих деникинцев, добровольно шло в отряды врангелевцев. Оно перестало смотреть на большевиков, как на власть русскую. Большевиков, повторяю, спасли поляки, заключившие с большевиками перемирие, после чего у большевиков развязались руки для борьбы с Врангелем…».

«Белым» противостояли пять армий «красных», до 200 тяжёлых орудий, коммунистические бригады, напичканные латышами, венграми, китайцами и прочим международным интернационалом. Вместе с «красными» пограбить в Крым рвался их союзник батько Махно со своими головорезами.

В общей сложности под командованием Фрунзе было более 200 тысяч бойцов, из которых почти 40 тысяч – кавалерия.Им противостояло вместе с кавалерией всего около 40 тысяч врангелевцев.

В портах Крыма заранее по приказу Врангеля были сосредоточено необходимое количество кораблей, и хранился неприкосновенный запас угля и провианта с учётом судовых потребностей и потребностей эвакуируемых.

Было просчитано и численное распределение войск по портам.

Барон Врангель заверил, что армия прикроет отход. И армия с честью выполнила этот приказ главнокомандующего.

«Красная» пропаганда все годы врала, что «белые» в панике бежали с Перекопа при одном лишь виде наступающих интернационалистов.

На самом деле бои на Перекопе носили запредельно ожесточённый характер.

«Дроздовцы» и «марковцы» неоднократно сходились в рукопашные схватки с противником.

Как вспоминал позже поручик С.И.Мамонтов, артиллерист: «Был один сплошной и очень упорный бой, днём и ночью. Время спуталось. Может быть всего несколько дней, вероятнее, неделю, а может быть и десять дней. Время казалось нам вечностью в ужасных условиях».

А.В.Туркул в своих воспоминаниях «Дроздовцы в огне» пишет:

«1-й полк перешёл в контратаку. В последний раз, как молния, врезались дроздовцы в груды большевиков. Страшно рассекли их. Белый лебедь с отчаянной силой бил крыльями перед смертью. Контратака была так стремительна, что противник, уже чуявший наш разгром, знавший о своей победе, – а такой противник непобедим – под ударом дроздовской молнии приостановился, закачался и вдруг покатился назад. Старый страх, непобеждённый страх перед дроздовцами, охватил их.

Цепи красных, сшибаясь, накатывая друг на друга, отхлынули под нашей атакой, когда мы, белогвардейцы, в нашем последнем бою, как и в первом, винтовки на ремне, с погасшими папиросами в зубах, молча шли во весь рост на пулеметы.

Дроздовский полк в последней атаке под Перекопом опрокинул красных, взял до полутора тысяч пленных. Только корниловцы, бывшие на левом фланге атакующего полка, могли помочь ему. На фронте, кроме жестоко потрепанной бригады Кубанской дивизии, не было конницы, чтобы поддержать атаку. В тыл 1-му полку ворвался броневик, за ним пехота. Под перекрёстным огнем, расстреливаемый со всех сторон, 1-й Дроздовский полк должен был отойти».

Дроздовцы в атаке

У дроздовцев погоны, петлицы, фуражки, кант на униформе были малиновые с белым. Многие, в память о своём командире, носили пенсне.

В качестве справки: «Михаил Гордеевич Дроздовский (1881-1918) – русский военачальник, Генерального штаба генерал-майор. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, один из виднейших деятелей и вождей Белого движения на Юге России. Командир 3-й стрелковой дивизии в Добровольческой армии. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом, ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Обладатель Георгиевского оружия, «Медали в память Русско-Японской войны 1904-1905 годов» с бантом. М.Г.Дроздовский стал первым в истории Белого движения генералом, который открыто заявил о своей верности монархии в то время, когда «демократические ценности» Февраля были ещё в чести. Погиб на Кубани. Похоронен в Севастополе».

Из воспоминаний Д.Новикова, «Нищие рыцари»: «Большое поле, покрытое окровавленными трупами, походило на какое-то страшное, бежево-красное озеро. Со стороны добровольцев сами генералы вели свои полки в атаку. Некоторые были убиты, многие ранены. 29-го октября позиции пали в руки неприятеля, лучшие полки были истреблены».

В историографии штурма Перекопа в 1920 году приводится вот такой эпизод, а именно: когда командир одного из дроздовских батальонов поднимал своих подчинённых из бывших красноармейцев в пятую за день атаку, он был тяжело ранен. Бывшие красноармейцы не бросили его на поле боя, а вынесли в расположение офицерской артиллерийской батареи «белых» и только после этого снова перебежали к «красным».

«…Давно проверены мундиры,

Чтоб заблестеть, где блеск положен,

И офицеры-командиры

Уже торжественней и строже.

Вопрос решен. Итог не важен

За Русь и власть, за честь и веру,

Идти им полем триста сажен,

Не прикасаясь к револьверу.

Красивый жест! – игра дурная.

А Русь на Русь! и брат на брата?

Добро и зло, земля родная,

Ты перепутала когда-то.

Падет поручик. Алой змейкой

Метнется кровь из губ горячих,

Подарок русской трехлинейки,

Кусок свинца ему назначен…».

Л.Бородин.

А за их спинами на корабли в Севастополе, Керчи, Ялте, Евпатории и Феодосии организованно и без всякой паники грузились лазареты, государственные учреждения, поднимались по трапам их жёны, дети, сёстры, матери, родные и масса гражданских лиц.

Особенно сложное положение сложилось с ранеными. Но Врангель заявил: «Раненые должны быть вывезены все, и они будут вывезены… и пока они не будут вывезены, я не уеду».

«Белые» уходили с честью и достоинством, не оскверняя себя грабежами или разрушениями.

По личному приказа главнокомандующего «белых» вся гражданская и военная инфраструктура полуострова сохранялась в неприкосновенности: мосты, железнодорожные путепроводы, дороги, фабрики, заводы, туннели, береговые батареи, склады с продовольствием, амуницией и иным снабжением. В качинской лётной школе были нетронутыми оставлены все самолёты.

С кораблей, чтобы увеличить возможность для принятия людей на борт, сбрасывалось всё лишнее, вплоть до штатного вооружения и боеприпасов

В своём последнем обращении к армии и гражданскому населению, Врангель подтвердил, что своё обещание вывезти всех, кто пожелает покинуть Россию, он с честью офицера выполнил в полном объёме.

В разных источниках цифры общего числа эвакуированных разнятся между собой, но не существенно. Максимально объективной звучит следующая информация: на 126 судах Крым покинуло 145 693 человека, из которых, примерно, 30 000 были гражданские беженцы.

Сам Врангель отмечал это так: «Эвакуация из Крыма прошла в образцовом порядке. Ушло 120 судов, вывезено около 150000 человек. Сохранена грозная русская военная сила. От лица службы приношу глубокую благодарность за выдающуюся работу по эвакуации командующему флотом вице-адмиралу Кедрову, генералам Кутепову, Абрамову, Скалону, Стогову, Барбовичу, Драценко и всем чинам доблестного флота и армии, честно выполнявшим работу в тяжелые дни эвакуации».

Из воспоминаний Р.Сазонова: «Медленно выходили переполненные людьми корабли на внешний рейд Севастопольской бухты. По пристаням, по берегу, на бульварах чернели толпы, провожавшие взглядами и криками двигающиеся по бухте суда. Последним сошёл по ступеням Графской пристани генерал П.Н.Врангель, окружённый чинами штаба… Сразу после данного приказа к общему отходу со всех кораблей послышались звуки церковных песнопений – служили последний, напутственный молебен, перед тем, как покинуть Родину. Мы уходили на полную неизвестность, на милость так называемых союзников, навстречу мытарствам в чужих нам странах…».

Барон Врангель перед тем, как самому убыть на борт корабля с Графской пристани, в сопровождении личного конвоя пешком прошёл по всему севастопольскому центральному городскому кольцу, прощаясь с городом и прощаясь с Россией

Барон П.Н.Врангель (на фото справа) на фоне колоннады Графской пристани

Остающимся он сказал, что вверяя себя в руки победителей, они уповают на их милосердное обещание сохранить им жизнь.

Увы, «красные» победители своего слова не сдержали и устроили в Крыму кровавую вакханалию жесточайшего насилия и массовых убийств ни в чём не виноватых людей.

«Белые» ушли из Севастополя, а «красные» ещё не вошли в город.

Из тюрем были выпущены все заключённые, как политические, так и уголовники. Видимо предполагалось, что с приходом «красной» власти уголовная братия примется за честный труд и поведёт праведный образ жизни. Кое-где начались грабежи, ибо порядок поддерживать было некому.

Стихийно организовывались комитеты по патрулированию своих улиц от насильников и грабителей.

К вечеру первого дня «свободы» загорелся большой военный склад на Портовой улице. Его никто не тушил, но казённое добро и особенно продукты питания вместе со спиртом усердно растаскивали по домам.

А что же «красная» власть?

Она появилась в городе через пару дней весьма и весьма символично!

Из воспоминаний А.Сапожникова:

«Наконец такое «райское состояние» безвластия было нарушено страшным грохотом и изредка выстрелами; от вокзала в город въезжал огромный бронеавтомобиль… Из нескольких бойниц смотрели тонкие стволы пулемётов, и они то и дело давали изредка очередь в воздух, по-видимому, для острастки.

Но самое страшное было не в этом.

Броня этого фургона была выкрашена в цвет хаки и в нескольких местах украшена красными пятиконечными звёздами, а вдоль по корпусу большими буквами было написано название бронемашины – «Антихрист»(!). Следует отметить, что в то время большинство севастопольцев, во всяком случае, обыватели не знали, что пятиконечная звезда стала эмблемой советской власти, а по религиозным представлениям считали её знаком Антихриста. Появление такой машины со «знаками» да ещё с подтверждающей надписью подействовало ошеломляюще, в особенности на пожилых людей и стариков. «Антихрист» проехал по главным улицам города и мимо вокзала удалился по Инкерманскому шоссе… Через несколько часов после «Антихристовой» разведки в город вошёл отряд человек в двести крайне разнокалиберно одетых людей, объявивших себя красно-зелёными из отрядов Мокроусова».

То есть в город вошли махновцы…

«Коммунистический антихрист» въезжал в город, поднимаясь по «Красному (Пологому) спуску», по которому сейчас троллейбусы двигаются от площади им. А.В.Суворова к ж/д вокзалу.

Продолжим слушать А.Сапожникова: «Иногда в книгах и кино вступление красных в Севастополь изображается почти как карнавал: по улицам гарцуют нарядные кавалеристы, вдоль домов стоят шпалеры ликующих горожан, которые забрасывают освободителей букетами цветов. Мокроусовцы на такую картину не тянули, ровно и те, кто вступил в город на следующий день…».

В город вошло антихристово воинство, бесы въехали в город – какой уж тут карнавал?!

Вместо карнавала наступили для Севастополя и Крыма средневековые ужасы массовых жертвоприношений людей на алтарь бога мировой революции.

«Белые» ушли сами и сохранили русское, многое из былого величия Империи со временем возвратив в современную Россию.

«Красных ушла история», смыв в 1991 году, словно сгнившие интернациональные кумачовые тряпки с лозунгами, призывавшими построить рай на земле.

Где теперь те строители?

И где ими планируемый «коммунистический рай» на планете?

Источник: Портал Информер