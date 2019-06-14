Берегитесь, «тунеядцы»!

14 июня 2019     15
Берегитесь, «тунеядцы»!

Картинка из открытых источников  

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Недавно разлетевшаяся по многочисленным соцсетям информация о том, что с начала мая сего года в России будет введён весьма специфический налог, прозванный в народе как «налог на тунеядство», оказалась преждевременной, да и слегка преувеличенной.

Хотя, если исходить из предположения, в смысле «нет дыма без огня», то вполне вероятно, что в нашем недалёком будущем нечто подобное всё же не исключается. Тогда возникают вопросы: когда это может произойти, о ком на этот раз решили «позаботиться» законодатели и, естественно, что делать?

Когда будет введён налог – точно не знает никто. Скорее всего, учитывая, что предполагается обложить налогом значительное количество людей, затягивать с его вводом не будут. К тому же, аналогичный налог ранее был введён в Беларуси, и там это дало определённые результаты.

Кому в обязательном порядке придётся платить налог, если его всё же узаконят?

Всем гражданам трудоспособного возраста, кто зарабатывает себе на жизнь без официальной регистрации. То есть тем людям, кто где-то, как-то получает доход и при этом не платит налоги, не отчисляет в пенсионный и социальный фонды.

При этом неважно: сам по себе человек работает или работает за «конверт» на хозяина, трудится постоянно или время от времени. Такой гражданин/гражданка, извините, вскоре будет являться «тунеядцем». И тогда – милости просим в налоговую инспекцию вместе с квитанцией об оплате налога.

Заплатил налог, скажем так – откупился, и живи себе дальше. Размер налога – в пределах 25 тысяч рублей в год. Возможно, в законе всё же предусмотрят индивидуальный подход к официально не работающим людям, ведь бывают разные объективные обстоятельства и причины не работать…

Как новый закон будет регламентировать эти причины и обстоятельства – пока неизвестно. Остаётся лишь надеяться, что налог будет взиматься честно и прозрачно.

«Технология» выявления официально не работающих, по всей видимости, будет несложной: возможно, самые разнообразные инстанции и ведомства начнут требовать от людей предоставления документа, который раньше назывался справкой с места работы. Фразы типа «временно не работаю», вероятно, больше не помогут.

Картинка из открытых источников   

Что делать? Вариантов на выбор действий не очень много: трудоустраиваться официально, зарегистрироваться как ИП, встать на учёт в городскую службу занятости.Понятно, что найти себе подходящую официальную работу – очень проблематично, встать на учёт как безработный – даже если получится – то это не надолго. Обзавестись статусом индивидуального предпринимателя – тоже не для каждого подойдёт. Уговорить хозяина, чтобы официально узаконил или хотя бы оплатил неминуемый налог – это как кому повезёт… Или, в конце концов, обратиться в общество самозанятых.

В любом случае, для того, чтобы не попасть под «каток» закона, каждому потенциальному «тунеядцу» необходимо располагать документальным подтверждением своей официальной занятости и лучше, если в этом деле позаботиться о себе заблаговременно.

Оформляйте официальную трудозанятость, дорогие товарищи «тунеядцы»!

Денис Данышев 

Источник: Портал Информер

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