Береговая охрана США остановила подлодку с 7 тоннами кокаина. Как это было (ВИДЕО)

11 июля береговая охрана США отчиталась в Твиттере о задержании наркодилеров в восточной части Тихого океана. Пятеро контрабандистов перевозили на подводной лодке более 7 тонн кокаина. Южноамериканские картели используют субмарины, чтобы незаметно ввозить наркотики в США: по данным CNN, они строят их «глубоко в джунглях».Новость о задержании береговая служба подкрепила роликом, снятым от первого лица. На видео катер пограничников преследует подлодку, а затем несколько сотрудников на ходу спрыгивают со своего судна на всплывшую субмарину и открывают люк.

[embedded content]