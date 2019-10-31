«Бережливые поликлиники»? Маразм крепчал, но мы держались

Наконец-то, севастопольцы дождались окончания ремонтных работ в поликлинике на ул.Супруна. И тут бы трубить в фанфары и запускать фейерверки… Но люди снова недовольны. Опять севастопольцы капризничают?

Загляните в поликлинику после ремонта: просторный холл, в котором находится регистратура в современном исполнении, кабинеты, оснащенные компьютерами, удобные диванчики, телевизоры, информационные стенды, указатели на стенах, направляющие к нужным специалистам.

Да, действительно, лечебное заведение внешне соответствует стандартам «Бережливой поликлиники». Но вот отношение к людям осталось прежним. Однако, все по порядку.

Пока шли ремонтные работы в городской больнице № 2 на ул.Супруна, ее пациенты дружными рядами ходили в поликлинику на ул.Силаева. Результатом этого стали огромные очереди, жалобы, обиды.

Медицинское учреждение на ул.Супруна открыло свои двери, а проблемы остались. Причем, у пациентов.

Жительница Севастополя Елена обратилась в поликлинику на Силаева по месту жительства, где она недавно прошла обследование и пришла за справкой в санаторий. Отстояв очередь в регистратуру, получила талончик к врачу в больницу на Супруна, так как участковый врач находился в отпуске.

Ее предупредили, что все анализы находятся в базе компьютера и по ним врач увидит всю информацию. Помните, что нам обещали при старте пилотного проекта Минздрава «Бережливых поликлиник»? Сократить время провождения в поликлинике, сидения в очередях и хождения по кабинетам, оптимизацию работы врачей и лаборантов.

В больнице на Супруна на Елену обрушился шквал претензий от медработников в том, что «силаевцы» направляют своих пациентов в их медицинское заведение. Спорить было бесполезно, извиняться тоже. Оказывается, в базе нет заключения гинеколога, снимков флюорографии и кардиограммы.

Побежала Елена за нужными документами. Заметьте, к гинекологу в женскую консультацию необходимо было записаться заранее. Но серьезные проблемы начались в «родной» поликлинике на Силаева. Схема прежняя: очередь в регистратуру, равнодушный ответ сотрудника за стойкой…

Поликлиника № 2 на ул.Силаева

В помощь медперсоналу поликлиники были направлены студентки медицинского колледжа Севастополя, однако их работа совершенно не координировалась и девушки бессмысленно бродили по коридору.

Время от времени кто-то из сотрудников их куда-то посылал, искал, озадачивал. Но все это не приводило к порядку, а еще больше запутывало. Елену отправили выяснять свой вопрос в кабинете дежурного терапевта. Снова очередь и четкий ответ: в базе нет результатов кардиограммы и «флюшки». Ищите карточку!

Напомним, что участковый врач-терапевт в отпуске. Дверь в картотеку перед Еленой закрылась. Казалось, навсегда.

Призрак «бережливой поликлиники» покинул медучреждение на Силаева. Пришлось приступом взять кабинет и найти карточку, в которой …не было необходимого документа. Его потом нашла в кабинете ЭКГ медсестра…

..В фойе поликлиники на Силаева расположен красивый стенд с телефонами руководства департамента здравоохранения, заведующих некоторых поликлиник, «горячей линии». Однако и здесь людей ждал подвох. Так, например, по номеру заместителя главного врача по медицинской части в городской больнице на ул.Супруна ответила женщина и недовольно обьяснила, что не имеет никакого отношения к данному медучреждению. А вот телефон «горячей линии» почему-то все время бубнил одно и то же: «Извините, набранный номер выключен».

Тот самый стенд с телефоном «горячей линии»

Как добиваются справедливости другие пациенты – остается только догадываться. Но то, что между двумя медицинскими учреждениями нет никакой организации и взаимодействия – факт.

Пациенты, среди которых в основном пожилые и не совсем здоровые люди, не могут вовремя попасть в специалистам, получить справки. Можно, конечно, сослаться на проводимую модернизацию и извиниться перед людьми за временные неудобства, но весь этот «творческий» процесс слишком затянулся. А страдают от этого врачи и пациенты, которые тратят свое время за излишнюю маршрутизацию, навигацию и организационные вопросы.

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Источник: Портал Информер