Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма

RQ-4B-40 Global Hawk – летательный беспилотный аппарат ВВС США с бортовым № 11-2048 провёл разведку у границ Крыма.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО, расположенной на острове Сицилия, и, проведя мониторинг линии разграничения в Донбассе, приступил к разведывательному полёту вдоль побережья Чёрного моря над территорией РФ, в частности, Крыма.

Сколько времени продолжался разведывательный полёт американского беспилотника – не уточняется.

Справка:

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США. Выполняет боевые задачи с 2006 года.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 209

Источник: Портал Информер