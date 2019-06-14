Бесплатные групповые экскурсии в Севастополе (ФОТО)

14 июня 2019 года, в День города, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник сделал для всех севастопольцев и гостей города памятный подарок: в Культурно-выставочном центре Музея-заповедника (ул. Ленина, 35) проводятся бесплатные групповые экскурсии по выставкам: «История Севастополя: о мужестве и славе», «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944».

Возле главного входа в Культурно-выставочный центр Музея-заповедника развернуты несколько стендов с уникальными фотодокументами времен Великой Отечественной войны, повествующими о героических страницах обороны и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Неподалеку разместились столы с изделиями, выполненных руками народных мастеров-умельцев. Для всех желающих проводились мастер-классы по возрождению и сохранению народных ремесел от организации «Живая Русь».

В фойе в этот день работает фотозона, где можно сфотографироваться на память, надев исторические костюмы.