Бесплатные кинопоказы в парке Севастополя (РАСПИСАНИЕ)

3 июля «Трое суток после бессмертия» Военный, драма, СССР, 1963 г., реж. В.Довгань Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -10:30, кинотеатр «Победа» – 14:00

2 июля «Не может быть!» Комедия, СССР, 1975 г., реж. Леонид Гайдай Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -10:30, кинотеатр «Победа» – 14:00

1 июля «Там, на неведомых дорожках…» Фильм-сказка, СССР, 1982 г., реж. Михаил Юзовский Начало сеансов: кинотеатр «Москва» – 10:30, кинотеатр «Победа» – 14:00

Кроме того:

3 июля «Сказка о золотом петушке» Мультфильм, СССР «Новые приключения неуловимых» Боевик, приключения, СССР, 1968 г., реж. Эдмонд Кеосаян

28 июня «По дороге с облаками», «Подарок для слона», «Клад» Сборник мультфильмов, СССР «Офицеры» Драма, мелодрама, военный, СССР, 1971 г., реж. Владимир Роговой

27 июня «Как Маша поссорилась с подушкой», «Маша больше не лентяйка», «Маша и волшебное варенье» Сборник мультфильмов, СССР «Белые росы» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1984 г., реж. Игорь Добролюбов

26 июня «А вдруг получится», «Привет мартышке», «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие» Сборник мультфильмов, СССР «Максим Перепелица» Мюзикл, комедия, военный, СССР, 1955 г., реж. Анатолий Граник

Начало сеансов в 21:00. Вход свободный (при наличии свободных мест).

«Севастополькино» приглашает севастопольцев и гостей города в киноклуб в парке им. Анны Ахматовой.

За неделю в Севастополе утонули пять человек За неделю в Севастополе на водных объектах погибли пять человек. Из них четверо – в не оборудованных для купания местах. …



Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к Владимиру Зеленскому Семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца, задержанного на Украине по подозрению в участии в крымском …



На трассе Симферополь – Судак водитель врезался в дерево Сегодня ночью дежурные МЧС приняли сообщение об аварии на участке автодороги Грушевка – Судак. Без посторонней помощи водитель не мог …



Госжилнадзор по жалобам жильцов проверяет состояние крыш и подвалов Грязь в подвалах, мусор на крыше и другие нарушения содержания многоквартирных домов стали причинами проверки, которую провели специалисты Государственного жилищного …

