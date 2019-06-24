Бесплатные кинопоказы в парке Севастополя (РАСПИСАНИЕ)

24 июня 2019     38
Бесплатные кинопоказы в парке Севастополя (РАСПИСАНИЕ)

«Севастополькино» приглашает севастопольцев и гостей города в киноклуб в парке им. Анны Ахматовой. 

Начало сеансов в 21:00. Вход свободный (при наличии свободных мест).

Расписание:

25 июня «38 попугаев», «Куда идёт слонёнок», «Как лечить удава?», «Бабушка удава»  Сборник мультфильмов, СССР «Не ходите, девки, замуж»  Мюзикл, комедия, СССР, 1985 г., реж. Евгений Герасимов

26 июня «А вдруг получится», «Привет мартышке», «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие»  Сборник мультфильмов, СССР «Максим Перепелица» Мюзикл, комедия, военный, СССР, 1955 г., реж. Анатолий Граник

27 июня «Как Маша поссорилась с подушкой», «Маша больше не лентяйка», «Маша и волшебное варенье» Сборник мультфильмов, СССР «Белые росы» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1984 г., реж. Игорь Добролюбов

28 июня «По дороге с облаками», «Подарок для слона», «Клад» Сборник мультфильмов, СССР «Офицеры» Драма, мелодрама, военный, СССР, 1971 г., реж. Владимир Роговой

29 июня «Ну, погоди!» 7-9 серия  Мультфильм, СССР  «Джентльмены удачи» Драма, комедия, криминал, детектив, СССР, 1971 г., реж. Александр Серый

30 июня «Ну, погоди!» 10-12 серия Мультфильм, СССР «Афоня» Драма, мелодрама, комедия, СССР, 1975 г., реж. Георгий Данелия

2 июля «Чудесный колокольчик», «Лесная хроника» Сборник мультфильмов, СССР «Осторожно, бабушка!» Мюзикл, комедия, СССР, 1961 г., реж. Надежда Кошеверова

3 июля «Сказка о золотом петушке» Мультфильм, СССР «Новые приключения неуловимых» Боевик, приключения, СССР, 1968 г., реж. Эдмонд Кеосаян

Кроме того:

1 июля «Там, на неведомых дорожках…»  Фильм-сказка, СССР, 1982 г., реж. Михаил Юзовский Начало сеансов: кинотеатр «Москва» – 10:30, кинотеатр «Победа» – 14:00

2 июля «Не может быть!»  Комедия, СССР, 1975 г., реж. Леонид Гайдай Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -10:30, кинотеатр «Победа» – 14:00

3 июля «Трое суток после бессмертия»  Военный, драма, СССР, 1963 г., реж. В.Довгань Начало сеансов: кинотеатр «Москва» -10:30, кинотеатр «Победа» – 14:00

Источник: Портал Информер

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