«Беспокоиться стоит»: загрязненный воздух в городах Крыма

В пяти городах Крыма в апреле зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы, такие данные приводит «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Показатели превышают норму в Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, а также в Армянске, ранее пострадавшем от выбросов с завода «Крымский титан».

По данным метеорологов, в воздухе Керчи была превышена норма диоксида азота, в Красноперекопске загрязнение наблюдали по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы и хлористому водороду. В Севастополе в воздухе было слишком много пыли, а в Симферополе, помимо пыли, зафиксирован также оксид углерода. В Ялте превышения зафиксировали по взвешенным веществам и диоксиду азота, при этом общий уровень загрязнения атмосферы характеризуется как низкий.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко рассуждает, почему в городах полуострова фиксируют такой уровень загрязнения воздуха.

Диоксид углерода – это показатель того, что очень много выхлопных газов неочищенных, плохое качество бензина, на котором работают автомобили

– Конечно, беспокоиться стоит. После того как в 2014 году сюда было завезено большое количество газотурбинных станций, они дополнительно внесли свою лепту в загрязнение воздуха. Это взвешенные частицы, окись азота, пыль, тяжелые металлы и другие вещества. Диоксид углерода – это показатель того, что очень много выхлопных газов неочищенных, плохое качество бензина, на котором работают автомобили. Увеличилось количество транспорта, идут большие стройки, ремонт дорог по (российской – КР) федеральной целевой программе. Показатели плохие, тем более нужно учитывать, что мониторинг сегодня производится только на одном посту, насколько мне известно. Это стационарный государственный наблюдательный пост. Раньше наблюдали состояние окружающей среды в сети постов, то есть их было несколько.

Маргарита Литвиненко добавляет, что в некоторых районах Крыма сами особенности ландшафта не способствуют тому, чтобы воздух оставался чистым на фоне активного движения транспорта.

– Это очень сложно предупредить – ландшафт какой есть, такой и будет. Можно увеличивать количество электромобилей, чего в ближайшем будущем не случится. Будут те же автомобили ездить на бензине и на газе, поэтому улучшить что-то тут малоперспективно.

В Армянске, где в августе прошлого года произошли выбросы с завода «Крымский титан», превышение предельно допустимой концентрации наблюдали по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду. В начале мая 2019 года жители Армянска и Перекопа жаловались журналистам на кислотный запах, однако главный технолог «Крымского титана» Юрий Коломиец заверил, что предприятие предпринимает все необходимые меры предосторожности. Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил ежедневно оповещать население Армянска о данных мониторинга воды, почвы и воздуха возле кислотонакопителя.

Активистка из Армянска Екатерина Пивовар утверждает, что местные власти не оповещают людей о результатах исследования воздуха.

Сейчас у нас опять солнышко, жара, у детей опять кашель месяц, ходим на фенистиле. Без фенистила мы в принципе тут не живем

– Аксенов много чего говорит, но, к сожалению, наша наиболее информативная группа – это «Черный список Армянска». Туда кто-то может скинуть информацию, оповестить нас. А так у нас есть стенд в центре города, где раньше нас оповещали о мониторинге, а сейчас там никакой информации нет – ни в газетах, нигде. Если мне захочется что-то узнать, я звоню в диспетчерскую службу – они тоже не владеют информацией, хотя везде говорят, что нас оповещают. Чтобы что-то узнать, нужно письма писать и бегать что-то узнавать. Я вижу, что у меня новые предметы в квартире начинают ржаветь за 2-3 дня. Если наливаешь воду в раковину, оставляешь – оно все ржавое. Сейчас у нас опять солнышко, жара, у детей опять кашель месяц, ходим на фенистиле. Без фенистила мы в принципе тут не живем. Фенистил у нас как завтрак. Какой-то непонятный дерматит, вечный кашель. Я уверена, что оповещать нас не будут.

Исполнительный директор Национального экологического центра Украины Виталий Шаравара полагает, что на «Крымском титане» не хотят тратиться на уменьшение выбросов и что в Крыму в целом ситуация может быть еще хуже, чем сообщают официально.

Можно свести выбросы до минимума, но это требует значительных капиталовложений, например, в улавливающее оборудование

– Львиную долю здесь, по нашему мнению, составляет некачественная работа природоохранного оборудования на самом предприятии, либо оно вообще не используется на протяжении долгого времени, поскольку это дополнительные затраты. В теории нет технологической возможности, чтобы вообще не попадали загрязняющие вещества из того или иного источника в воздух. Можно свести выбросы до минимума, но это требует значительных капиталовложений, например, в улавливающее оборудование. Меня удивляет, что в Крыму обнародуют информацию о превышении концентраций. Возникают подозрения, что уровень загрязнения воздуха еще более высокий и что результаты немного занижены, чтобы не поднимать волну общественного недовольства, не нести ответственность, не искать причины ухудшения ситуации. Мне кажется, в Крыму не проводится достаточный контроль над хозяйственной деятельностью.

Выбросы в Армянске В Армянске 20 октября 2018 года начали запуск завода «Крымский титан» после его остановки из-за выбросов, произошедших в ночь с 23 на 24 августа. Власти Крыма заявили, что причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном». В Киеве считают, что выброс химических веществ на территории Крыма случился из-за российских военных, которые на тренировках якобы обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов. По указанию российского главы Крыма Сергея Аксенова из Армянска вывозили детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории из-за загрязнения воздуха в городе. Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Group DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» был переименован в «Юкрейниан кемикал продактс».

​(Текст подготовил Владислав Ленцев)

Источник: Крым.Реалии