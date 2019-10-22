Беспроводной космический Интернет, о котором в последний год часто писал Илон Маск, заработал

Беспроводной космический Интернет заработал. По крайней мере, через него в свой Twitter смог зайти сам глава Tesla и Space X Илон Маск.

«Отправка этого твита осуществлена через спутник Starlink», – написал в своем микроблоге @elonmusk бизнесмен, обещавший миру почти бесплатный космический Интернет. Выходит, что он заявил о том, что запущенные ранее спутники вышли на нужную орбиту и заработали.

Первые 60 спутников для того, чтобы покрыть всю Землю беспроводным Интернетом, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще в мае 2019 года. Всего же для системы космической связи Starlink компания SpaceX выбила разрешение на вывод 12 000 спутников. Таким образом Маск предполагал обеспечить покрытие Интернетом всей планеты. Стоимость обещал ниже, а скорость загрузки существенно выше существующей.







Вторник, 22 октября 2019 г. 71

Источник: Портал Информер