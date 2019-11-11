Билеты на крымские поезда пользуются спросом

11 ноября 2019     9
Билеты на крымские поезда пользуются спросом

Количество проданных билетов на ж/д поезда в Крым преодолело отметку 10 тысяч. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Маршрут Москва—Симферополь пока опережает маршрут из Санкт-Петербурга в Севастополь. В кассах билеты приобретают чаще, чем онлайн.

На сайте перевозчика на первый рейс Санкт-Петербург-Москва сегодня остались доступны билеты на плацкарт, билеты в купе уже распроданы.

Как утверждает перевозчик, продается в среднем три билета в минуту.

Напомним, что первый пассажирский поезд, который пересечёт Крымский мост, направляется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря.

Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа.



Понедельник, 11 ноября 2019 г. 384

Источник: Портал Информер

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Билеты на крымские поезда пользуются спросом

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