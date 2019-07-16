Бинали: «Чалый, прежде чем обращать к севастопольцам начать жизнь с чистого листа, надо понимать значение призыва»

16 июля 2019     17
Бинали: «Чалый, прежде чем обращать к севастопольцам начать жизнь с чистого листа, надо понимать значение призыва»

Лидер РО ПП «Партия ветеранов России» в Севастополе Сергей Бинали на своей личной странице в фейсбук написал обращение к пока ещё депутату Заксобрания Алексею Чалому.

«Начать жизнь заново – это значит осознать свои ошибки и недостатки из старых листов, и не повторять их снова. Вы призвали севастопольцев признать ошибки и не повторять их.–>

Не кажется ли данное обращение – перевёртышем, то есть Алексей Чалый призывает севастопольцев взять на себя всю ответственность за его ошибки и ошибки (мягко говоря) его команды! Неплохо разворачивается сюжет!

Лично я уверен в том, что А. Чалый должен признать публично свой проигрыш и проигрыш «Единой России» в Севастополе, а также призвать всех членов партии отказаться от участия в выборах в Законодательное собрание как не оправдавших доверие севастопольцев! Это будет честно и по-мужски», — отметил Сергей Бинали. 

Источник: Портал Информер

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