Благоустроить придомовую территорию смогут собственники еще более 600 жилых домов Севастополя

9 октября 2019     19
Благоустроить придомовую территорию смогут собственники еще более 600 жилых домов Севастополя

В этом году департамент по имущественным и земельным отношениям планирует сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 622 земельных участка под многоквартирными жилыми домами города. Об этом сообщил и.о. директора департамента Максим Левашов.

«В текущем году будет сформировано 263 земельных участка в Гагаринском, 133 – Нахимовском, 109 – Ленинском, 89 – Балаклавском районах, а также 28 – в городе Инкерман, 16 – Верхнесадовом, 9 – Каче, по одному – в Орлином и Андреевке. Это способствует повышению эффективности использования имущества и земельных ресурсов города, а также способствует разрешению споров, возникающих с управляющими компаниями по обслуживанию придомовых территорий, так как теперь земельный участок бесплатно переходит в общую долевую собственность жильцов», – сказал Максим Левашов.

Собственники дома имеют равное право пользоваться территорией, в том числе, облагораживать ее, обустраивать спортивные и детские площадки, устанавливать элементы благоустройства и озеленения, определять парковочные места под автомобили, пользоваться дорогой.

Напомним, что с 2016 по 2018 годы департаментом поставлено на государственный кадастровый учет с присвоением соответствующих кадастровых номеров и внесением сведений об объектах в Единый государственный реестр недвижимости 2 тыс. 927 земельных участков под многоквартирными домами города.

Кроме того, пять земельных участков были дополнительно сформированы по заявлениям самих собственников домов.



Среда, 9 октября 2019 г. 324

Источник: Портал Информер

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