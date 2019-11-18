Боевые пловцы провели учения в Крыму

Плановые учения проводились на крымской военно-морской базе Черноморского флота. В ходе учения военные подводники отработали учебно-боевые задачи с выполнением подводных спусков, сообщили агентству в пресс-службе Черноморского флота.

По легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа “Грачонок” с помощью поисково-спасательного комплекса “Кальмар” обнаружил под водой группу водолазов.

В поиске условных диверсантов боевые пловцы в специальном снаряжении спустились под воду с борта катера и обследовали акваторию.

Бойцы-аквалангисты выполняют задачи по обороне военно-морских баз и кораблей, могут участвовать в десантных и поисково-спасательных операциях. В последние годы в распоряжение морского спецназа РФ поступает самое совренное подводное снаряжение и оружие.

Противодиверсионная деятельность сейчас приобрела особую актуальность, поскольку среди задач военных водолазов находится защита Крымского моста и Севастопольской бухты.







Понедельник, 18 ноября 2019 г. 113

Источник: Портал Информер