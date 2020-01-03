Боевые пловцы Черноморского флота «уничтожили» подводных диверсантов

3 января 2020     17
Боевые пловцы Черноморского флота «уничтожили» подводных диверсантов

Боевые пловцы Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в Крыму и Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

“В крымской и новороссийской военно-морских базах Черноморского флота прошло учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Диверсанты, роль которых выполняли водолазные специалисты из отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами, были обнаружены и условно уничтожены с применением подводного стрелкового оружия”, – отмечается в сообщении.

Кроме этого, боевые пловцы произвели досмотр акватории на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств. В учениях приняли участие катер многоцелевого назначения типа “Грачонок” и поисково-спасательный комплекс “Кальмар”.



Пятница, 3 января 2020 г. 59

Источник: Портал Информер

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