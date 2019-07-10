«Боже, пошли ему немножко ума»: клоунада депутата Горелова довела севастопольцев до истерики

Пока ещё севастопольский депутат Горелов снова стал всеобщим посмешищем. На сей раз поводом для издевательств послужила его очередная “инициатива”.

Внимание! Он решил объявить памятниками… многочисленные подпорные стенки Севастополя!

С такой инициативой Горелов обратился в профильные организации, призвав внести эти сооружения в реестр объектов культурного наследия города-героя.

Он с серьёзным видом утверждает , что в ходе ремонта опорных стен они теряют свой первоначальный исторический облик.

Недовольство Горелова вызывает тот факт, что после реконструкции стены, выложенные из природного камня, становятся бетонными. В других случаях вместо природного камня используют пиленный инкерманский белый камень.

Без комментариев…

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